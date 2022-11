Sportfreunde Gerresheim klettern nach Arbeitssieg auf Platz fünf Kreisliga A Düsseldorf: Die Sportfreunde Gerresheim schlagen den ASV Tiefenbroich mit 2:1.

"Wir wollen unter die ersten Vier und haben jetzt eine gute Ausgangsposition, um das zu schaffen", sagte Gerresheims Sportlicher Leiter Michele Stupnanek nach dem Arbeitssieg in Tiefenbroich. Coach Thoidis freute sich, dass seine Mannschaft auch endlich mal wieder bei einem Team aus dem unteren Tabellendrittel einen Dreier einfahren und dadurch den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen konnte. Patrick Stotko brachte die Gäste, die sich lange Zeit schwer getan hatten, in der 62. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später gelang Ali Aktag der Ausgleich für die Hausherren, der Gerresheim aber nicht aus dem Konzept brachte. Den Siegtreffer für die Sportfreunde, die kurzfristig noch auf einige Akteure verzichten mussten, markierte Pascal Thomassen (77.), der damit zugleich für den dritten Sieg seiner Mannschaft in Folge sorgte.