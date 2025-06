Für die Sportfreunde Gerresheim wird es in der neuen Saison wieder das Derby gegen den TuS geben. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Sportfreunde Gerresheim im Umbruch Düsseldorf: Der Kreisliga-A-Kader der Sportfreunde Gerresheim vereint junge Talente mit Führungsspielern.

Nach dem Abstieg des TuS Gerresheim aus der Bezirksliga gibt es in der kommenden Saison in der Kreisliga A wieder das Gerresheimer Derby zwischen dem TuS und den Sportfreunden. Wer dann die Nase vorne hat, ist nach jetzigem Stand völlig offen. Dabei würde es sogar nicht überraschen, wenn die Vormachtstellung des TuS in der kommenden Spielzeit bröckelt. Denn während man sich an der Heyestrasse mit dem neuen Trainer Michael Worbertz zunächst sortieren muss, setzen die Sportfreunde ihren zuletzt eingeschlagenen Weg fort.

Setzen auf den Nachwuchs Dem Anspruch, dem eigenen Nachwuchs an der Leimkuhle eine Chance zu geben, werden die Verantwortlichen gerecht. So rücken im Sommer mit Stanley McTayler, Anton Felix Morgenstern, Mo Arab und Tom Reinwart gleich vier Talente aus der eigenen U19 auf in den Kader von Issam Haj Haddou. Rechnet man Walid El Kadiri (VfL Benrath) und Giulano Nizeti Panebianco (SV Bergisch Gladbach) hinzu, dann bauen die Sportfreunde künftig gleich auf sechs Akteure aus dem Jahrgang 2006.

Auch Erfahrung dazugeholt Um die Lücke zur Spitzengruppe zu verkleinern, hat die Sportliche Leitung des Tabellensiebten der abgelaufenen Runde aber auch die Fühler nach erfahrenen Kräften ausgestreckt. „Wir wollten noch mehr Sicherheit ins Team bringen, so dass sich unsere vielen jungen Spieler in Ruhe entfalten können“, erklärt der Sportliche Leiter Mike Reinwart. Insbesondere Tayfun Uzunlar scheint für diese Rolle prädestiniert. Der inzwischen 34-Jährige spielte viele Jahre auf Landes- und Oberliganiveau und will es nach kurzer Pause noch einmal wissen. Noch mehr Brisanz birgt die Verpflichtung von Idrissa Koulibaly, schließlich zählte der 32 Jahre alte Defensivmann in den letzten Jahren beim Ortstivalen TuS zu den Stützen. Während Uzunlar und Koulibaly für Stabilität sorgen sollen, erhofft man sich von Soufiane Azhil (Inter Monheim) und Yassir Daou (FC Bosporus) noch mehr Durchschlagskraft in der Offensive, in der es auch darum geht, Top-Torjäger Joel Konadu zu ersetzen.