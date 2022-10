Sportfreunde Gerresheim gewinnen Duell der Tabellennachbarn Kreisliga A Düsseldorf: 3:0-Erfolg gegen den DSC 99.

Auch wenn das gesamte Team gegen den Bezirksliga-Absteiger zu überzeugen wusste, stach doch ein Akteur hervor. Mit seinen drei Treffern (17., 39., 67.) war Mouhcine Channouf der Mann des Abends, der entsprechend von seinen Mitspielern gefeiert wurde. Jannik Behrens verbuchte zu Beginn der zweiten Hälfte noch einen Pfostenschuss für die Gastgeber, die zudem in diesem Nachholspiel noch weitere gute Möglichkeiten ungenutzt ließen. Gegen die Derendorfer, die zuvor noch durch ein 2:2 gegen Liga-Primus SG Benrath-Hassels auf sich aufmerksam gemacht hatten, knüpften die Sportfreunde wenige Tage nach dem 7:0-Kantersieg über den FC Büderich II an ihre guten Leistungen aus den ersten sieben Saisonspieltagen an und verbesserten sich zunächst auf den sechsten Tabellenplatz.

Zudem haben die Gerresheimer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. "Wichtig war, dass meine Mannschaft nach der Durststrecke mit vier Niederlagen am Stück nicht eingebrochen ist, weiter an sich geglaubt und hart gearbeitet hat, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren", sagte Thoidis, der am Sonntag vor heimischen Publikum gegen die Zweite Mannschaft von TuRU den Aufwärtstrend bestätigen möchte.