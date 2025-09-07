Kassiert mit seiner Mannschaft eine bittere Niederlage: Dürens Hagen Blohm. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Sportfreunde geben den Sieg aus der Hand Fußball-Mittelrheinliga: Der Aufsteiger führt zwischenzeitlich mit 3:1 in Porz, verliert am Ende aber mit 3:4.

Wie hart Fußball sein kann, mussten die Sportfreunde Düren am eigenen Leib erfahren. Bis zur 85. Minute führten sie bei der Spielvereinigung Porz mit 3:1, standen am Ende aber bei der 3:4-Niederlage mit leeren Händen da. „Mir tut es für die Mannschaft leid. Ich kann den Jungs nicht viel vorwerfen, außer, dass wir nach Ecken schlecht waren“, hatte Sportfreunde-Coach Marcel Demircan schon die drei Punkte fest eingeplant und die Lobesrede im Kopf formuliert.

In dieser wäre wohl Platz gewesen für Marc Wollersheim, der nach schönen Spielzügen seine Saisontreffer vier und fünf für den Mittelrheinliga-Aufsteiger erzielte (17., 28.). Erwähnung hätte auch Koray Karabulut darin gefunden, der für Demircan der beste Mann auf dem Platz war und nach Vorlage von Jay Mbayabu das zwischenzeitliche 3:1 erzielte (54.). Konzentration lässt nach

Die Sportfreunde kamen gut mit der Spielweise der Porzer zurecht, aber nach dem 3:1 wurde man etwas passiver. Chancen auf das vierte oder sogar fünfte Tor waren da, aber es kam auch das Gefühl auf, dass die Zwei-Tore-Führung sicher wäre. Die Konzentration ließ ein wenig nach und vielleicht wollte man auch zu sehr auf das 4:1 gehen. Es gab viele Ballverluste der Dürener und zu wenig klärende Aktionen. Ärgerlich sind Gegentore immer; dass ihnen aber Standards vorausgingen, war sehr ärgerlich.