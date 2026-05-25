Sportfreunde Friedberg steigen ab Im Derby zwischen Bachern und Friedberg trennten sich beide Teams mit 2:2 +++ Echsheim und Adelzhausen können den Abstiegsrelegationsplatz am allerletzten Spieltag noch abgeben +++ Inchenhofens Trainer gelingt gegen Gebenhofen ein Hattrick ++Rennertshofen muss nach Chancenwucher weiter zittern von Bernhard Meitner · Heute, 22:21 Uhr · 0 Leser

Gehen zusammen in die Kreisklasse: Der feststehende Absteiger Sport-Freunde Bachern (gelb) sorgt mit dem Unentschieden im Friedberg-Derby dafür, dass auch die Sportfreunde Friedberg in die Kreisklasse gehen müssen. – Foto: Rudi Fischer

Während an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost mit Meister Affing und Relegationsteilnehmer BC Aichach bereits alles klar ist, ist der Kampf um Platz 12 und damit den ersten Nicht-Abstiegsrelegationsplatz noch richtig spannend. Adelzhausen und Echsheim-Reicherstein können beide am letzten Spieltag noch den direkten Klassenerhalt schaffen. Nach dem 2:2 bei den Sport-Freunden Bachern sind neben diesen jetzt auch die Sportfreunde Friedberg abgestiegen. Der FC Rennertshofen hat es am vorletzten Spieltag der Kreisliga-Saison verpasst, vorzeitig den Klassenerhalt perfekt zu machen. Einen 3:2-Derbysieg feierte der SV Klingsmoos gegen den TSV Pöttmes.

Zunächst sah es auch danach aus. Die Gäste kamen gut in die Partie und kontrollierten das Spiel. Auch das Chancenplus hatte die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Schuster auf ihrer Seite, konnte jedoch zunächst keine verwerten. Es dauerte bis in die zweite Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe die Friedberger zuschlugen: Nach einem vermeintlich bereits geklärten Ball blieben sie über rechts konsequent dran, eroberten den Ball zurück und Waleed Mohmed schob die flache Hereingabe zur 1:0-Führung ein. Die Gäste kamen mit diesem Schwung aus der Halbzeitpause und erhöhten drei Minuten nach Wiederanpfiff durch einen sehenswerten Kopfballtreffer von David Huber auf 2:0. In Folge verloren die Friedberger den Faden und hatten mit eigenen individuellen Fehlern und ungenutzten Torgelegenheiten zu kämpfen. Dadurch kam Gastgeber Bachern besser ins Spiel und erzielte in der 57. Minute den Anschlusstreffer durch Andre Lorenz. In der 73. Minute glich dann Bacherns Torjäger Kevin Seifert mit seinem elften Saisontreffer aus. Auch wenn die Gäste in der Schlussphase noch einmal ein paar Gänge hochschalteten, blieb es beim 2:2. Mit diesem Ergebnis geht es für die Ostler ebenfalls in die Kreisklasse. (Degirmenci) Lokalsport FA

Schiedsrichter: David Schönlebe (Gauing) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Waleed Mohmed (45.+2), 0:2 David Huber (48.), 1:2 Andre Lorenz (57.), 2:2 Kevin Seifert (73.)

Müssen weiter um den Klassenerhalt bangen: Roland Heckel (rechts) und der FC Rennertshofen. – Foto: Daniel Worsch

Besser konnte das Spiel für den FCR gar nicht beginnen. Simon Pickhard umkurvte beim ersten Angriff zunächst einen SSV-Verteidiger, dann auch Torwart Felix Mayr und schob nach genau 48 Sekunden zur Führung ein. Die Mutzbauer-Truppe versäumte es in der Folge, diese deutlich auszubauen. Dazwischen hatten aber auch die Gäste eine gute Möglichkeit durch Luca Manhart, die gerade noch geblockt werden konnte. In der 38. Minute erzielte der sehr starke Fabia la Russa den 1:1-Ausgleich. Zunächst ließ er einen Verteidiger an der Torauslinie stehen und schoss dann aus sehr spitzem Winkel ins Netz. Kurz vor dem Wechsel verhinderte Keeper Robin Gesche per Fußabwehr das 1:2. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams zunächst. Erst in der 61. Minute gab es wieder einen Aufreger. Tobias Kruber wurde von Khalid Abunemah freigespielt, schoss aber aus sieben Metern vorbei. Nur fünf Zeigerumdrehungen später die kalte Dusche für die Gastgeber: Nach zwei schnellen Pässen aus dem Mittelfeld heraus, tauchte La Russa allein vor Gesche auf, umkurvte diesen und schob eiskalt zur SSV-Führung ein. Nur vier Minuten später hatte der gleiche Spieler Pech mit einem Pfostenschuss. Danach fing sich der FCR wieder etwas und erzielte in der 85. Minute durch Tobias Krämer den Ausgleich, nachdem der SSV-Keeper einen Freistoß von Simon Pickhard nur zur Seite abklatschen konnte und Krämer die Hereingabe zum 2:2-Endstand verwertete. Co-Trainer David Pickhard brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Wir hatten genügend Möglichkeiten, das Ergebnis bis zur Halbzeit deutlich zu unseren Gunsten zu entscheiden. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt müssen wir am letzten Spieltag beim SF Friedberg zumindest einen Punkt ergattern, um die Klasse zu sichern.“ (abs) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Simon Pickhard (2.), 1:1 Fabio la Russa (38.), 1:2 Fabio la Russa (66.), 2:2 Thomas Krämer (85.)

Gelb-Rot: Luca Manhart (90./SSV Alsmoos-Petersdorf)

Die vor dem Spiel punktgleichen Teams lieferten sich einen wilden und hitzigen Schlagabtausch, auch wenn es „nur noch“ darum ging, sich im Tabellenmittelfeld nach oben zu verbessern. Doch das wollten beide Teams. Wie Inchenhofens Trainer Werner Meyer berichtet, resultierten die meisten Tore in der ersten Hälfte zum 3:3-Halbzeitstand aus Fehlern des gegnerischen Teams. „Man hat gemerkt, keiner wollte einen Fehler machen, aber dann passierten die Fehler doch“, so Mayer. Nachdem Jakob Vetter die Gäste zweimal in Führung schoss (9./21.), bescherte ihnen Maximilian Heilgemeier mit einem Eigentor bei einem Klärungsversuch die 3:1-Führung (31.). Doch TSV-Trainer Meyer sorgte mit einem Hattrick für den 1:1-Ausgleich (19.), den 2:3-Anschlusstreffer (32.) und den 3:3-Ausgleich (45.+1). Nach der Pause war es vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern ausgerechnet Heilgemeier, der den 4:3-Siegtreffer für Inchenhofen erzielte. „Er hat seinen Fehler durch ein Willenstor wieder wettgemacht“, sagte Meyer. Seine eigenen drei Treffer kommentierte er so: „Manchmal gibt es halt solche Tage.“ Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal hitzig, als Gebenhofen ein vermeintliches Foul an Spielertrainer Sebastian Kinzel im Sechzehner reklamierte. In der Folge sahen die DJK-Spieler Lukas Piller (87.) und Stefan Jahnel (88.) Gelb-Rot. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tizian Berchtold (Friedberg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jakob Vetter (9.), 1:1 Werner Meyer (19.), 1:2 Jakob Vetter (21.), 1:3 Maximilian Heilgemeir (31. Eigentor), 2:3 Werner Meyer (32.), 3:3 Werner Meyer (45.+1), 4:3 Maximilian Heilgemeir (77.)

Gelb-Rot: Lukas Piller (87./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Gelb-Rot: Stefan Jahnel (88./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Die Gastgeber legten zunächst einen besseren Start hin und hatten die gefährlicheren Aktionen. Der BCA tat sich in einer eher hektischeren Partie schwer, ins Spiel zu finden. Nach dem Seitenwechsel wurde die Mannschaft von Trainer Jürgen Lichtenstern jedoch besser und erzielte in der 62. Minute die 1:0-Führung. Nach einer Hereingabe über links von Ilkay Ayyildiz scheiterte Stefan Asam zunächst am Aluminium, den Abpraller verwandelte Marlon Wichert aber aus knapp elf Metern zur Führung. Nur elf Minuten später bekam Simon Steinhart eine Freistoßhereingabe an seinen Fuß und erhöhte auf 2:0. (73.). Die Adelzhausener wollten die 1:3-Hinspielpleite wiedergutmachen und den direkten Vergleich mit einem weiteren Treffer für sich entscheiden. Dementsprechend riskierten die Gäste mehr, fokussierten sich auf die Offensive und übernahmen die Spielkontrolle. Dennoch blieb es beim 2:0-Sieg für den BCA, der bei zwei Punkten Rückstand auf Rennertshofen auf Platz zwölf noch den direkten Klassenerhalt erreichen kann. „Wir hätten heute auch mit einem Rückstand in die Kabine gehen können. Spätestens nach dem 1:0 haben wir aber die Kontrolle übernommen. Für uns war es jetzt wichtig, mit einem positiven Gefühl in eine mögliche Relegation zu gehen. Wir wollen das letzte Spiel auch gewinnen und dann schauen, was dabei rauskommt“, erklärte Lichtenstern. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marlon Wichert (62.), 0:2 Simon Steinhart (73.)

Zumindest tabellarisch geht es für den BC Aichach um nichts mehr, der Relegationsplatz ist schon länger eingemeißelt. Entsprechend will die Elf von Markus Kurzhals aber den Rhythmus nicht verlieren, sie könnte es schließlich in der Saisonverlängerung noch in die Bezirksliga schaffen. Auswärts beim FC Gerolsbach kamen aber zunächst die Gastgeber besser ins Spiel: „Sie hatten auch ein, zwei Möglichkeiten und hätten in Führung gehen können“, sagt Kurzhals. Die Aichacher Defensive stand aber, auch die Offensive kam besser ins Spiel. Und doch dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Aichach jubeln durfte: Eine Ecke auf den zweiten Pfosten legte ein Aichacher in die Mitte, wo Sebastian Stegmeir mit dem Kopf verwertete (45.+5). Nach der Pause machte Luis Fischer dann alles klar: Aichach spielte einen Steckpass auf rechts, Fischer köpfte den folgenden Chipball ins Tor (68.). „Dann haben wir sogar noch einen Elfmeter vergeben“, sagt Kurzhals. Kurz darauf besorgte aber Lukas Wagner noch den 3:0-Endstand (90.). (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Sebastian Stegmeir (45.+5), 0:2 Luis Fischer (68.), 0:3 Lukas Wagner (90.)

Im Spiel gegen den BSV Berg im Gau zeigte der künftige Bezirksligist, warum er bereits frühzeitig als Meister feststand. Spielertrainer Angelo Jakob sagt: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben mehr investiert.“ Einem verschossenen Elfmeter in der 20. Minute folgte prompt das 1:0 durch Fabio Martens, der nach einem Konter einen Steckpass aus knapp zwölf Metern verwertete (26.). „Dann haben wir zwei, drei gute Chancen liegen lassen“, sagt Jakob – und doch ging es mit der knappen Führung in die Halbzeit. Aus der kamen die Gastgeber aber stark zurück ins Spiel: In Minute 47 presste Jonas Ruisinger auf den letzten Mann, eroberte den Ball und schob zum 2:0 ein. Im Anschluss machte Robin Helmschrott mit einem Doppelpack alles klar: erst nach einem Steckpass (57.), kurz darauf nach einem Chipball in den Lauf (63.). Berg im Gau konnte mit einem Abstaubertor (76.) nur noch kosmetisch eingreifen. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabio Martens (26.), 2:0 Jonas Ruisinger (47.), 3:0 Robin Helmschrott (57.), 4:0 Robin Helmschrott (63.), 4:1 Nico Schlingmann (76.)

Ein hart umkämpftes Spiel lieferten sich der SV Echsheim-Reicherstein und der SC Griesbeckerzell. In dieser Szene bekommt es der Zeller Angelo Willadt (weiß-blau) mit Korbinian Kugler und zwei weiteren Echsheimern zu tun. – Foto: Adrian Goldberg

Zur Pause führten die Hausherren durch einen direkt verwandelten Eckball von Ivan Brekalo (12.) und ein Tor von Luca Schreier (45.+1) mit 2:1. Justin Tanguc hatte für Griesbeckerzell zum 1:1 getroffen (38.). Nach der Pause sorgten Stefan Winterhalter (54.) und Berkay Öztürk (69.) für die zwischenzeitliche 3:2-Führung des Gastes. Doch Echsheim drehte das Spiel wieder mit zwei schön herausgespielten Treffern von Luca Schreier (78.) und Levente Nyuli (83.). „Wir haben verdient gewonnen. Ein Spiel bei diesen Temperaturen zu drehen, ist nicht leicht“, lobte Daniel Sturm sein Team. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Ali Al-Zein (Karlsruhe) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ivan Brekalo (12.), 1:1 Justin Tanguc (38.), 2:1 Luca Schreier (45.+1), 2:2 Stefan Winterhalter (54.), 2:3 Berkay Öztürk (69.), 3:3 Luca Schreier (78.), 4:3 Levente Nyuli (83.)