Sportfreunde Föching schlagen FC Hausham 3:0 – Doppelpack in fünf Minuten

– Foto: Harald Zajdlik

Der A-Klassist gewinnt beim FC Hausham in der ersten Runde des Toto-Pokals. Hermstedt trifft in der zweiten Halbzeit doppelt innerhalb von fünf Minuten.

Mit den Sportfreunden Föching hat sich auch beim letzten Spiel der ersten Runde des Toto-Pokals der Favorit durchgesetzt. Der A-Klassist gewann beim FC Hausham mit 0:3. Zur Pause führten die Gäste mit 0:1 und machten nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag schnell den Sieg klar. In der zweiten Runde erwartet die Sportfreunde nun ein Heimspiel gegen den Kreisklassisten SG Ascholding/Thanning.

„Der Sieg für Föching war verdient. Bei uns fehlt noch etwas die Kondition“, berichtet FC-Sprecher Basti Döring. „Phasenweise haben wir es nicht schlecht gemacht, aber man hat auch den Altersunterschied gemerkt, Föching war deutlich jünger und spritziger. Aber wir haben ja noch genug Zeit, bis die Liga losgeht.“