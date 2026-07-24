Sportfreunde Föching scheitern mit 1:3 an Ascholding

Die Sportfreunde Föching sind in der zweiten Runde des Toto-Pokals ausgeschieden. Trainer Werner Klinke sieht seine Mannschaft trotz der Niederlage als gleichwertig an.

Trotz einer guten Vorstellung sind die Sportfreunde Föching in der zweiten Runde des Toto-Pokals ausgeschieden. Sie mussten sich zu Hause dem Kreisklassisten SG Ascholding/Thanning mit 1:3 geschlagen geben.

In der ersten halben Stunde taten sich die Hausherren gegen hoch stehende Gäste schwer und gerieten durch einen Strafstoß ins Hintertreffen. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Hausherren bei einem Pfostenschuss Pech. In der zweiten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe. Paul Lehmann glich für die Föchinger aus. Doch die Gäste legten mit einem gut herausgespielten Tor das 2:1 vor und machten in der Nachspielzeit alles klar, als Föching aufgemacht hatte. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, uns aber trotz guter Möglichkeiten nicht belohnt“, resümiert SF-Trainer Werner Klinke. „Mit etwas mehr Abschlussglück hätten wir ins Elfmeterschießen kommen können.“ Ascholding trifft in der nächsten Runde auf die DJK Darching.

SF Föching – Ascholding/Thanning 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Kranz (20.), 1:1 Lehmann (65.), 1:2 Paciaroni (74.), 1:3 Möss (90.).