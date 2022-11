Sportfreunde festigen Tabellenführung im Topspiel

Freitag Abend, Flutlicht, Tabellenführer, gegen den Tabellenzweiten.

Es war alles angerichtet für einen grandiosen Fußballabend.

Anpfiff, erster Angriff, einer bleibt liegen und schreit. Schrecksekunde in Nettersheim. Außenverteidiger Schmelzer war weit mit aufgerückt und ist im Zweikampf im Sechszehner zu Boden gegangen. Was genau passiert war wusste keiner, nur klar war, es würde nicht weiter gehen. Der RTW musste letztlich anrücken und Schmelle ins Krankenhaus bringen. Mittlerweile steht auch die Diagnose fest und lautet Kreuzbandriss. Eine Hiobsbotschaft. Damit wird Schmelle uns lange fehlen und eventuell keine Pflichtspiel mehr in der Saison 22/23 absolvieren können.

Fabian Ehlen kam für ihn rein. Wir mussten umstellen und hatten noch einen Grund mehr alles zu geben um die drei Punkte in der Heimat zu halten. Die Motivation war in jedem Zweikampf spürbar. Selbst wenn mal einer verloren ging holten wir viele zweite Bälle. Das Spiel der Gäste dagegen war zu Beginn sehr klar strukturiert. Langer Hafer auf Bellstädt, der dann möglichst den Ball entweder alleine verwerten sollte, oder den Ball so lange fest machen musste bis seine Teamkollegen aufgerückt waren. Das konnten wir aber sicher weg verteidigen. Besonders das Innenverteidiger Duo Schruff und Findeisen sind hier hervorzuheben, die Bellstädt kaum Raum zum wirken ließen.

Die ersten Torchancen um Bernhardt und Mauel waren letztlich alle ungefährlich und so blieb es bei einem intensiv geführten Spiel, welches sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielen sollte. Dann ein Freistoß aus dem Halbfeld für die Gäste. Der Ball von Jokíc fliegt an Freund und Feind vorbei und landet am Pfosten und von da im aus. Glück für uns. Die gefährlichste Aktion auf unserer Seite kam von Ehlen. Nach guter Kombination auf der linken Seite verlagern wir das Spiel und bedienen Fabi rechts im Strafraum. Der kann den Ball verarbeiten und zieht aufs Tor, jedoch war der Torhüter hellwach und reagiert überragend mit dem Fuß.

Zwar waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hatten deutlich mehr vom Spiel, aber die klaren Torchancen blieben aus. In der Halbzeit wurde sich dann nochmals eingeschworen und so gingen wir zurück aufs Feld.

Blitzstart - 1:0 - Tim Müllenborn.

Nach gutem nachsetzen im vorderen Drittel landet der Ball bei Tim, der aus knapp 16 Metern einfach mal drauf haut. Der Ball kommt mittig und der Torhüter sieht nicht unbedingt glücklich aus, aber das war uns in dem Moment egal. Wir haben uns für die harte Arbeit belohnt.