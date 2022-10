Sportfreunde erobern die Tabellenspitze.

Sonntag - 13:15 Uhr 20 °C und ein leicht nasser Rasenplatz. Mehr kann man sich nicht wünschen.

Die Favoritenrolle war vor dem Spiel klar verteilt. Sportfreunde kam mit der Option, bis zum Gipfeltreffen gegen die SG Mutscheid/Effelsberg/Houverath am Folgespieltag die Tabellenspitze zu erobern, zur TUS aus Feytal die in der aktuellen Spielzeit noch ohne Sieg ist.

Die ersten Minuten auf dem Feld wurde direkt Vollgas gegeben und so standen nach 6 Minuten bereits zwei Hochkaräter für die Gäste zu buche. Zweimal war es Mauel im Sturm, der erst am Torhüter scheitert und kurz darauf den Ball ans Aluminium löffelt. Es fehlte die letzte Genauigkeit im Abschluss bzw. im Abspiel.

Kurz darauf sollte es aber dann in der 16. Spielminute durch Tim Müllenborn gelingen die Führung auf die Anzeigetafel zu bringen. Nach einer guten Offensivaktion von Wassong auf der rechten Seite geriet der Ball zu Tim, der am Sechzehner vorbei kreuzt und den Ball mit Links unten rechts neben den Pfosten setzt. Nichts zu machen für den Schlussmann der Heimelf.

Danach wurde es laut. Ein Angriff der Heimelf wurde durch ein Foul gestoppt. Der Schiedsrichter pfeift ab und Pierre Winkler umkurvt nach dem Pfiff Findeisen im Tor und schiebt ein. Seine Reklamation beim Schiedsrichter über den nicht gegebenen Vorteil in dieser Situation war so vehement, dass er mit Gelb verwarnt wurde. Dies sollte ihn im Anschluss aber nicht im geringsten an sehr harten Zweikämpfen hindern.

Im weiteren Verlauf der Partie gab es sehr viel Ballbesitz für die Sportfreunde und oft misslang der letzte Pass, oder aber es wurde die falsche Entscheidung getroffen.

Die nächste spannende Situation kam dann von Schruff mit einem Freistoß von der Mittellinie der nur knapp das Tor verfehlte. Später noch eine gute Chance für Max Bernhardt, der in da aber noch am Torhüter scheiterte und kurz darauf einen direkten Freistoß nur ans Außennetz befördern konnte.

Halbzeit. Einsatz, Laufbereitschaft und Wille stimmten. Das Ergebnis nicht. Zu viele Möglichkeiten wurden ausgelassen. Dafür stand man hinten durchaus sicher. Neben dem vermeintlichen Treffer von Winkler gab es keine größeren Brennpunkte in den Abwehrreihen.