Sportfreunde Dußlingen II: „Leider ist es dieses Jahr die Offensive“

Spieler Marcel Ruoff von den Sportfreunden Dußlingen II äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung ab Februar, zum bislang enttäuschenden Saisonverlauf, zur verbesserten Trainingsbeteiligung, zu offensiven Problemen und zu den Zielen für die Rückrunde in der Kreisliga B6 Alb.

Bei den Sportfreunden Dußlingen II beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde Anfang Februar. „Vorbereitung beginnt ca Anfang Februar“, sagt Marcel Ruoff, ergänzt jedoch: „Für mich geht’s im Januar schon los.“ Der frühe individuelle Start soll helfen, die Basis für die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga B6 Alb zu legen.

Mit dem bisherigen Abschneiden zeigt sich Ruoff selbstkritisch. „Nicht so gut, könnte mehr drin sein“, lautet sein Fazit zur Hinrunde. Trotz der sportlichen Enttäuschung sieht er einen positiven Trend im Trainingsalltag. „Die Trainingsbeteiligung war dieses Jahr besser als das Jahr zuvor.“ Diese Entwicklung gibt Hoffnung, dass die Mannschaft konstanter arbeiten und sich sportlich stabilisieren kann.

Offensivprobleme und klare Zielsetzung

Das zentrale sportliche Problem benennt Ruoff offen. „Leider ist es dieses Jahr die Offensive, wir schießen leider zu wenig Tore.“ Daraus ergibt sich auch die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf. „Mehr Torgefahr und über dem Mittelfeld Platz“, formuliert er. Die Mannschaft weiß, in welchen Bereichen sie ansetzen muss, um die Tabelle noch nach oben zu klettern.

Große Bewegung im Kader

Personell hat sich im Laufe der Saison einiges getan. Als Zugänge nennt Ruoff „Mert Karzan reaktiviert“ sowie „Emre Dagdemir, letzter Verein TSV Belsen 2“. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge und Karriereenden: „Markus Wagner (Karriereende), Oguz Yildiz (Karriereende), Panagiotis Daoultzis (Karriereende), Ali Nassar (Karriereende), Aurelia Aiello (Karriereende)“. Zudem „pausiert Marc Wbber“, während „Mithat Kök zu Dußlingen 1“ gewechselt ist. Die personellen Veränderungen prägten den bisherigen Saisonverlauf deutlich.

Klarer Favorit an der Spitze

In der Meisterfrage zeigt sich Ruoff eindeutig. „Meister Favorit ist derzeit SV Nehren mit 50:5 Tore und 39 Punkten in 13 Spielen.“ Damit sieht er an der Spitze der Kreisliga B6 Alb aktuell ein klar definiertes Kräfteverhältnis.