Sportfreunde Düren steigen aus der Mittelrheinliga ab

Die Sportfreunde Düren sind nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SV Eintracht Hohkeppel endgültig aus der Mittelrheinliga abgestiegen. Trotz einer engagierten Leistung gegen den Aufstiegskandidaten blieb die Überraschung aus.
Die Gäste aus Hohkeppel starteten dominant in die Partie und bestimmten zunächst klar das Geschehen. Folgerichtig fiel in der 23. Minute die Führung: Nach einer Flanke köpfte Osawe zum 0:1 ein.
Trainer Giuseppe Brunetto zeigte sich mit dem Beginn seiner Mannschaft zufrieden:
„Wir haben gut begonnen und relativ früh geführt.“ Allerdings verpasste es Hohkeppel zunächst, die Partie frühzeitig zu entscheiden.
Mit zunehmender Spielzeit fanden die Sportfreunde besser ins Spiel und setzten erste offensive Nadelstiche. Kurz vor der Pause wurde der Aufwand belohnt: Nach einem starken Sololauf und Zuspiel von Hagen Blohm traf Yamashita in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1-Ausgleich.
Dürens Trainer Marcel Demircan sah seine Mannschaft absolut konkurrenzfähig: „Wir haben dem Favoriten alles abverlangt und konnten das Spiel lange offen gestalten.“
Nach dem Seitenwechsel zog Hohkeppel die Intensität wieder an und erspielte sich zunehmend Vorteile. Die Sportfreunde hielten kämpferisch dagegen und kamen selbst zu gefährlichen Umschaltsituationen, ließen jedoch die nötige Konsequenz vermissen.
„Wir hatten super Ballgewinne und Umschaltmomente, die du gegen so einen Gegner nutzen musst“, erklärte Demircan. In der 77. Minute sorgte Adahchur schließlich für die erneute Führung der Gäste, ehe Owusu nur wenige Minuten später auf 1:3 erhöhte (84.).
Brunetto sprach nach Abpfiff von einem verdienten Erfolg: „In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht und uns mit dem zweiten und dritten Treffer belohnt.“
Trotz der Niederlage überwog bei den Sportfreunden auch ein gewisser Stolz auf die eigene Leistung. Demircan lobte besonders Einsatz und Moral seines Teams: „Der Einsatz war super. Leider konnten sich die Jungs dafür nicht mit Punkten belohnen. Die Zuschauer haben ein interessantes Spiel gesehen und nicht das erwartete einseitige Spiel.“
Durch die Niederlage steht der Abstieg der Sportfreunde Düren nun endgültig fest. Nach nur einem Jahr endet damit das Kapitel Mittelrheinliga vorerst wieder. Hohkeppel hält sich derweil durch den Auswärtssieg zumindest rechnerisch weiter im Aufstiegsrennen und wahrt die minimale Hoffnung auf Platz eins.