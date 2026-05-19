Sportfreunde Düren steigen aus der Mittelrheinliga ab Nach dem Spiel herrscht Gewissheit: Durch die Heimniederlage gegen Eintracht Hohkeppel treten die Sportfreunde Düren nach nur einer Saison wieder den Gang in die Landesliga an. von Niklas Lohrer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nach Abpfiff war der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich. – Foto: Boris Hempel, Christian Kreuer

Die Sportfreunde Düren sind nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SV Eintracht Hohkeppel endgültig aus der Mittelrheinliga abgestiegen. Trotz einer engagierten Leistung gegen den Aufstiegskandidaten blieb die Überraschung aus.

Hohkeppel übernimmt früh die Kontrolle Die Gäste aus Hohkeppel starteten dominant in die Partie und bestimmten zunächst klar das Geschehen. Folgerichtig fiel in der 23. Minute die Führung: Nach einer Flanke köpfte Osawe zum 0:1 ein. Trainer Giuseppe Brunetto zeigte sich mit dem Beginn seiner Mannschaft zufrieden:

„Wir haben gut begonnen und relativ früh geführt.“ Allerdings verpasste es Hohkeppel zunächst, die Partie frühzeitig zu entscheiden.

"Konnten das Spiel lange offen gestalten" Mit zunehmender Spielzeit fanden die Sportfreunde besser ins Spiel und setzten erste offensive Nadelstiche. Kurz vor der Pause wurde der Aufwand belohnt: Nach einem starken Sololauf und Zuspiel von Hagen Blohm traf Yamashita in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1-Ausgleich. Dürens Trainer Marcel Demircan sah seine Mannschaft absolut konkurrenzfähig: „Wir haben dem Favoriten alles abverlangt und konnten das Spiel lange offen gestalten.“