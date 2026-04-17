Sportfreunde Düren: Spagat zwischen Neuanfang, Trainingsgeschäft und Abstiegskampf

Die Sportfreunde Düren um Marc Wollersheim (links, auf unserem Bild gegen Siegburg) empfangen am Sonntag den SSV Bornheim. – Foto: Manfred Heyne

Die Sportfreunde Düren empfangen am Sonntag in der Fußball-Mittelrheinliga Mitaufsteiger Bornheim.

„Wir haben wirklich Glück, dass die anderen Teams es noch nicht geschafft haben, den Sack endgültig zuzumachen, sodass wir immer noch um etwas spielen dürfen“, sagt Marcel Demircan, Trainer der Sportfreunde Düren. In der Fußball-Mittelrheinliga empfängt seine Mannschaft am Sonntag Mitaufsteiger SSV Bornheim. Der Klassenerhalt ist weiterhin möglich.

Sechs Punkte sind es für die Sportfreunde, die den ersten Abstiegsplatz bekleiden, auf die SpVg Porz, die auf Platz 13 und damit über dem Strich steht. Bornheim ist Tabellenelfter, hat mit 28 bereits doppelt so viele Punkte gesammelt wie die Mannschaft von Marcel Demircan. Der SSV unterlag nach zuvor zwei Siegen in Folge (4:1 gegen Porz, 4:0 in Weiden), in der Vorwoche Siegburg mit 1:3.

„Komplexe Mischung“

Das Hinspiel gewann Bornheim mit 2:0. Am Sonntag müssen für die Sportfreunde, die die letzten drei Partien verloren haben (3:13 Tore), drei Punkte her, soll es noch eine Chance auf den Klassenerhalt geben. „Klar ist, dass wir am Sonntag trotz Heimspiels nicht als Favorit in das Spiel gehen. Bornheim hat sich in der Liga besser zurecht gefunden als wir. Wir befinden uns aktuell in einem Spagat zwischen Neuanfang, Trainingsgeschäft und Abstiegskampf. Eine sehr komplexe Mischung“, sagt der Trainer, der zudem die Kaderplanung für die neue Spielzeit vorantreiben muss.

18 Spieler werden die Sportfreunde nämlich im Sommer verlassen. „Man spürt, dass einige Spieler mit dem Projekt Sportfreunde Düren bereits abgeschlossen haben. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe das Finden einer Startelf, die gegen Bornheim bestehen kann“, so Demircan, der auf einige Spieler verzichten muss.

Tobias Frohn (Muskelfaserriss), Gerrit Klepgen (Bandscheibe), Jay Mbayabu (Schulter), Peer Iven (Sprunggelenk), Xhelal Kurtaliqi und Selim Düskün (Gelbsperre) stehen am Sonntag nicht zur Verfügung.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de