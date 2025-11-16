Der Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel war für den Aufsteiger Sportfreunde Düren mehrere Nummern zu groß. – Foto: Colourbox

Sportfreunde Düren kommen in Hohkeppel unter die Räder Fußball-Mittelrheinliga: Sportfreunde Düren verlieren 0:7 bei Eintracht Hohkeppel Mittelrheinliga Hohkeppel SF Düren

Heftige Klatsche für die Sportfreunde Düren: In der Fußball-Mittelrheinliga war für den Aufsteiger beim Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:7 (0:3)-Niederlage.

„Das Ergebnis lügt nicht. Das war so verdient“, sagte ein gefasster Marcel Demircan, Trainer der Sportfreunde, nach dem Spiel. Schon nach 33 Minuten lag die Mannschaft nach Toren von Joel Vieting (8.), Denys Pinchuk (22.) und Ufumwen Osawe (33.) 0:3 hinten. Seine Mannschaft habe leider in der Partie viele falsche Entscheidungen getroffen, was die Eintracht brutal bestraft hätte. „Wenn du in Hohkeppel einmal hinten liegst, dann kommt ihre individuelle Qualität zur Geltung“, berichtete der Coach. Vier Wechsel in der Pause

In der Halbzeit wechselte Demircan viermal. Ziel war, gut aus der Pause zu kommen und möglichst schnell ein Tor zu erzielen. „Da hatten wir zunächst eine richtig gute Phase“, so der Trainer der Sportfreunde. Aber genau in diese Phase fiel dann in der 54. Minute das 0:4 durch Joel Vieting. Demircan hatte bereits nach 30 Minuten von Dreierkette auf Viererkette umgestellt, als Reaktion auf das 4-4-2 der Gastgeber. „Mit Ball haben wir aber heute fast das schlechteste Spiel der Saison gemacht“, so der Coach. In den letzten 17 Minuten gab es dann noch drei Gegentore durch Joel Vieting (73.), Arian Amyn (75.) und Yusuf Wardak (86.).