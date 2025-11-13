Sportfreunde Düren in Hohkeppel: „Brauchen Hilfe vom Fußballgott“

Zwei Welten treffen an diesem zwölften Spieltag hart aufeinander: Hohkeppel, zu Hause ungeschlagen, und Düren, das in der Fremde noch keinen Punkt geholt hat. Die Eintracht geht mit Selbstvertrauen favorisiert in das Duell. Dürens Trainer Marcel Demircan spricht von einer „gewaltigen Aufgabe“ – und davon, dass seine Mannschaft neben einem perfekten Tag auch „ein bisschen Hilfe vom Fußballgott“ braucht

Hohkeppel geht mit einem 3:1-Erfolg aus Königsdorf im Rücken ins Wochenende, Düren musste sich Frechen 20 mit 1:3 geschlagen geben. Die Ausgangslage ist klar – doch beide Trainer wissen, dass Tabellenbilder manchmal täuschen.

Abdullah Keseroglu tritt als Coach jener Mannschaft an, die auf dem Papier die besseren Karten hält. Und doch wählt er bewusst einen Ton, der Sicherheit vermittelt, ohne überheblich zu wirken. „Auf dem Papier sind wir der Favorit, dieser Rolle stellen wir uns natürlich auch“, sagt er. Gleichzeitig betont er, dass man „jeden Gegner ernst nehmen“ müsse und das Spiel „nun einmal bei null“ beginne.

Keseroglu erwartet Düren „als gut organisierte Mannschaft“, die sich keineswegs abschießen lasse und viele Partien eng gehalten habe. Er spricht von einer Begegnung, in der es darum gehe, die eigenen Ansatzpunkte zu nutzen und zugleich die Balance zu halten. Seine Mannschaft wolle „am Sonntag nachlegen“ und die Heimstärke erneut bestätigen.

Personell muss er allerdings improvisieren: Rudi González hat sich in Königsdorf erneut verletzt, Hendrik Strobl steigt wieder ins Training ein, bei Mike Owusu entscheidet die Entwicklung einer Knieverletzung über einen Einsatz. Ansonsten kann Hohkeppel weitgehend aus dem Vollen schöpfen.

Düren zwischen Frust, Hoffnung und der Suche nach einem perfekten Tag

Auf der anderen Seite steht eine Dürener Mannschaft, die die Belastung der vergangenen Wochen spürt. Marcel Demircan beschreibt die Lage mit entwaffnender Ehrlichkeit. Der Auftritt bei einem so heimstarken Gegner sei „eine gewaltige Aufgabe“ – nicht nur wegen der Qualität der Eintracht, sondern auch aufgrund ihres Tempos und der Intensität, sobald sie „ins Rollen“ komme.

Düren reist mit wenig Selbstvertrauen an, obwohl das Team in den jüngsten Spielen durchaus gute Phasen hatte. Gegen Königsdorf und Frechen habe man „eine gute Halbzeit“ gespielt und gezeigt, „dass wir vom Niveau her mitgehen können“, sagt Demircan. Doch am Ende fehlten erneut die Punkte – ein Muster, das an die Substanz geht: „Uns wird hinten raus die Intensität zu hoch, und wir werden vor allem mental müde.“

Um in Hohkeppel zu bestehen, brauche es viel mehr als eine solide Tagesform. Demircan formuliert es schonungslos: „Auf sechs Positionen eine Top-Leistung reicht in dieser Liga nicht mehr. Wir brauchen auf allen elf Positionen einen überragenden Tag – und ehrlich gesagt auch ein bisschen Hilfe vom Fußballgott. Es muss unfassbar viel zusammenpassen.“

Dennoch sieht der Trainer sein Team nicht als hoffnungslosen Fall. Die Trainingsintensität sei hoch, die Mannschaft arbeite gut – auch wenn Frust und angeschlagene Stimmung schwer zu überdecken seien. „Am Ende helfen nur Punkte“, sagt er, „das ist das Einzige, was die Stimmung wirklich zurückbringt.“ Für das Spiel am Sonntag habe man einen klaren Plan, „ob es funktioniert, werden wir sehen“.

Hohkeppel will die Serie zuhause ausbauen. Düren will endlich den ersten Auswärtspunkt – und vielleicht ein kleines Wunder.