Sportfreunde Düren gleichen spät aus

Düren spielt gegen den FC Pesch in der Fußball-Mittelrheinliga 2:2.

Marcel Demircan hatte nach dem Spiel Redebedarf. Gleich nach dem Abpfiff versammelte er seine Mannschaft auf dem Rasen und ließ Dampf ab. Mit der Einstellung eines Großteils seines Teams war er beim 2:2 (1:0) gegen den FC Pesch in der Fußball-Mittelrheinliga alles andere als einverstanden.

Demircan hatte vor der Saison betont, dass man gerade aus den ersten Spielen zwingend Punkte holen müsse, da es ausschließlich gegen Gegner gehe, die mit den Sportfreunden auf Augenhöhe seien und mit denen man im Kampf um den Klassenerhalt konkurriere. Und so hadert Demircan nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Düren, der dramatischen 3:4-Niederlage in Porz in der Vorwoche und eben dem 2:2 gegen den zuvor noch punktlosen FC Pesch damit, dass man statt möglichen neun, nun eben lediglich vier Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte.

Pesch mit neuem Trainer

„Wir haben jeweils die ersten zehn Minuten in der ersten und der zweiten Halbzeit komplett verschlafen“, ärgerte sich Demircan. Und trotz der aus seiner Sicht schlechten Leistung war ein Sieg drin. Der FC Pesch kam mit neuem Trainer und strotzte nach zwei Niederlagen nicht gerade vor Selbstvertrauen.

Dementsprechend vorsichtig agierte der Gast zunächst, die Sportfreunde waren derweil um Spielkontrolle bemüht. Sportfreunde-Torjäger Marc Wollersheim, der bereits fünf Saisontore erzielt hat, kam nach einem Steilpass von Koray Karabulut nach drei Minuten knapp zu spät, auch der FC Pesch war bei seinen ersten Versuchen nicht präzise genug.

Niclas Mandelartz versuchte es nach zehn Minuten nach einer Karabulut-Flanke volley mit links, traf jedoch den Ball nicht. Fast im Gegenzug verhinderte Dürens Torhüter Philipp Müller den Rückstand, als er nach einem Fehlpass von Gerrit Klepgen das Eins-zu-eins-Duell gegen einen Pescher Stürmer für sich entschied.

Die Sportfreunde hatten weiterhin mehr vom Spiel, ganz zwingend waren die Aktionen jedoch nicht. Das änderte sich in Minute 21. Bang-won Choi flankte von links, von Wollersheims Oberkörper prallte der Ball Karabulut vor dei Füße, der den Ball aus rund 18 Metern volley nahm und mit einem satten Schuss zum 1:0 traf.

Beinahe im Gegenzug fiel das 1:1. Nach einer Ecke fiel der Ball auf die Latte, fand von dort den Weg zurück in den Dürener Fünfmeterraum und konnte in höchster Not geklärt werden. Mit dem 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Und aus der kamen die Sportfreunde überhaupt nicht gut raus. Pesch spielte mutiger nach vorne, den ersten Warnschuss setzte Yuichiro Kichize an die Latte (48.). Düren wachte dennoch nicht auf und so fiel fast folgerichtig der Ausgleich. Eine Flanke von links erreichte Philipp Müller nicht und der eingewechselte Dennis Massold köpfte ins leere Tor (49.).

Auf der Gegenseite hätte Niclas Mandelartz die Hausherren fast wieder in Führung gebracht, er traf jedoch nur die Latte. In höchster Not verhinderte Düren kurz darauf mit einer Rettungsaktion kurz vor der Torlinie das 1:2.

Das fiel in der 69. Minute. Über rechts spielte sich Pesch bis an die Grundlinie durch, den Rückpass drückte Changyoon Woo über die Linie.

Die Sportfreunde drängten in der Folge auf den Ausgleich und der fiel in der 87. Minute. Eine Ecke rutschte durch bis an den langen Pfosten. Abwehrspieler Xhelal Kurtaliqi ließ sich die Chance nicht entgehen und drückte den Ball über die Linie.

Um ein Haar hätten die Sportfreunde sogar noch gewonnen, doch in der letzten Minute wurde Brandon Kanzis Schuss am Fünfereck geblockt.

„Das wäre auch nicht verdient gewesen“, so Marcel Demircan. Die Sportfreunde stehen nach dem 3. Spieltag auf Platz acht der Tabelle, nächste Woche folgt das Gastspiel in Weiden.

Sportfreunde Düren: Müller, Blohm, Iven (66. Frohn), Kurtaliqi, G. Klepgen (52., Kanzi), Choi, Düskün (75. D. Klepgen), Gashani, Karabulut (75. Mbayabu), Mandelartz (52. Reisgies), Wollersheim

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de