Sportfreunde Düren: Der Trainer ist „immer zuversichtlich“

In der Hinrunde unterlagen die Sportfreunde (in Blau, auf dem Bild ist Hagen Blohm zu sehen) Frechen mit ihrem verletzten Torjäger Patrick Friesdorf-Weber (r.) mit 1:3. – Foto: Manfred Heyne

Die Sportfreunde Düren spielen am Sonntag in der Fußball-Mittelrheinliga in Frechen.

Auf die Sportfreunde Düren wartet am Sonntag die nächste knifflige Auswärtsaufgabe in der Fußball-Mittelrheinliga. Die Mannschaft tritt beim Tabellensiebten Frechen 20 an.

„Wir haben am Sonntag gegen Königsdorf eines unserer besten Saisonspiele gemacht, aber leider unglücklich verloren. Die Art und Weise, wie wir da gespielt haben, war sehr gut. Hätten wir das öfters abrufen können, würden wir nicht zu den voraussichtlichen Absteigern gehören“, sagt Marcel Demircan, Trainer der Sportfreunde Düren.

Die Aufgabe beim Tabellensiebten Frechen werde sicherlich nicht leichter, weiß der Trainer. Es steht noch nicht fest, ob die Partie am Sonntag auf Natur- oder Kunstrasen ausgetragen wird. Aufgrund des Dauerregens wird es aber sehr wahrscheinlich der Kunstrasen werden.

„Ich bin wie immer zuversichtlich“, sagt Demircan trotz zuletzt sechs Niederlagen in Serie. „Solange wir mitspielen und ein gutes Spiel abliefern, bin ich stolz auf die Jungs.“

Der Gang zurück in die Landesliga dürfte angesichts zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch sechs Partien das realistische Szenario sein. Die Sportfreunde haben bislang 14 Zähler auf dem Konto. Nach Frechen warten zudem die Schwergewichte der Liga, Bergisch Gladbach und Hohkeppel.

Führung zur Pause

In der Hinrunde führten die Sportfreunde im Oststadion dank eines Treffers von Hiroto Yamashita zur Pause mit 1:0 gegen Frechen, am Ende stand jedoch ein 1:3 auf der Anzeigetafel. Der derzeit verletzte Mittelrheinliga-Top-Torjäger Patrick Friesdorf-Weber schnürte einen Doppelpack für Frechen.

Beim letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel der beiden Teams in Frechen stand Patrick Friesdorf-Weber übrigens auch auf dem Feld. Das Sportfreunde-Trikot trug damals schon Marc Wollersheim. Die Landesligapartie im September 2014 endete 1:1.

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