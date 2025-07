Sportfreunde Donnstetten wagen Neuanfang mit zwei Teams

Nach zwei Jahrzehnten kehren die Sportfreunde Donnstetten in den eigenständigen Spielbetrieb zurück. Mit breitem Kader, klarer Haltung und viel Herzblut startet der Verein in die Kreisliga B1 und B2 Alb.

Rückkehr auf eigene Beine Die Sportfreunde Donnstetten haben sich für einen bedeutenden Schritt entschieden: Nach 20 Jahren als Teil der Spielgemeinschaft FC Römerstein 05 nehmen sie zur Saison 2025/2026 wieder mit zwei eigenen Mannschaften am Spielbetrieb teil. Spielleiter Michael Hettich fasst die Situation knapp, aber treffend zusammen: „Wir starten nach 20-jähriger Zugehörigkeit beim FC Römerstein 05 wieder selber den Spielbetrieb mit zwei Mannschaften.“ Der Verein verfolgt dabei eine klare Vision: den eigenständigen Weg im Amateurfußball – bewusst abseits des Trends zu immer größeren Spielgemeinschaften.

Kollektiv steht im Fokus

Bei den Sportfreunden Donnstetten geht es nicht um Einzelne. „Bei uns steht das Team im Vordergrund“, stellt Hettich klar. Entsprechend wird auch keine individuelle Entwicklung besonders hervorgehoben. Das neue Projekt lebt vom Kollektivgedanken, der die Grundlage für den sportlichen Wiederaufbau bildet.

Ziel: So erfolgreich wie möglich

Eine konkrete Tabellenplatzierung als Zielvorgabe gibt es nicht – der Fokus liegt auf der Entwicklung des Gesamtprojekts. „So erfolgreich wie möglich“, lautet Hettichs nüchterner, aber ambitionierter Anspruch. Erfolg wird dabei nicht ausschließlich an Punkten oder Tabellenständen gemessen, sondern an Fortschritt, Zusammenhalt und Perspektive.