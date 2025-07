Sportfreunde Donnstetten sind nach 20 Jahren wieder zurück

Es ist ein historischer Moment für den kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb: In der Saison 2025/26 kehren die Sportfreunde Donnstetten (SFD) mit zwei aktiven Fußballmannschaft in den Spielbetrieb der Kreisliga B zurück – zum ersten Mal seit über 20 Jahren. Was für viele nur ein Traum war, ist nun Realität. Die Freude im Verein und im Dorf ist spürbar. Und es ist mehr als nur eine sportliche Rückkehr – es ist ein Zeichen für Eigenständigkeit und Gemeinschaft.

In einer Zeit, in der viele ländliche Vereine aufgrund schwindenden Nachwuchses Spielgemeinschaften bilden oder sich ganz vom Spielbetrieb verabschieden, gehen die Sportfreunde Donnstetten bewusst einen anderen Weg. Statt sich mit Nachbarvereinen zusammenzuschließen, setzt man auf den eigenen Nachwuchs und baut eine Mannschaft auf, die fast ausschließlich aus Spielern aus den eigenen Reihen und der Jugendabteilung stammt.

Der Trainingsbetrieb wurde am 11. Juli wieder aufgenommen. Zu diesem Auftakt haben sich zahlreiche interessierten Zuschauer, Familien, Unterstützer und Fans auf dem Donnstetter Sportplatz „Auf Wachter" eingefunden um die zahlreich erschienenen Spieler zu unterstützen. Die Stimmung ist hervorragend, der Zusammenhalt spürbar. Die Spieler sind hochmotiviert, Abteilungsleiter Maximilian Hummel und Spielleiter Michael Hettich sprechen von einer „Euphorie wie zu besten Zeiten“. Und das ist in Donnstetten durchaus eine starke Aussage – schließlich blickt der Verein auf eine traditionsreiche Fußballgeschichte zurück.

In den 1970er Jahren wurde die Zusammenarbeit mit Nachbarvereinen gestärkt – das erste „Römerstein-Pokal-Turnier“ 1970 ist heute noch ein fester Bestandteil im regionalen Sportkalender und man hofft mit einem neuen Team in Donnstetten dieser Tradition wieder neuen Schwung zu verleihen. Die wohl glanzvollste Zeit erlebte die erste Mannschaft Anfang der 2000er-Jahre: Nachdem man lange in der Kreisliga A vorne mitgemischt hat, gelang 2002 der langersehnte Aufstieg in die Bezirksliga, 2003 wurde feierlich der neue Rasenplatz eingeweiht – ein Symbol für sportlichen Aufschwung und Zusammenhalt.

Eine neue Generation steht bereit

Nun also ein neues Kapitel. Die Rückkehr in den Liga-Alltag ist nicht nur sportlich ein großer Schritt, sondern auch organisatorisch eine Herausforderung. Doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich. „Natürlich wird es eine Eingewöhnungszeit brauchen“, so die Verantwortlichen, „aber die Jungs bringen die richtige Einstellung mit. Und was ihnen an Erfahrung fehlt, machen sie mit Herzblut und Laufbereitschaft wett.“

Die Saisonvorbereitung fängt bald an, erste Freundschaftsspiele sind geplant, und das ganze Dorf´fiebert dem ersten Punktspiel entgegen. Die Sportfreunde Donnstetten haben in ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie mit Leidenschaft, Eigeninitiative und Zusammenhalt Großes bewegen können. Jetzt soll auch sportlich wieder an die alte Stärke angeknüpft werden. Am Donnstetter Rasenplatz wird wieder gekämpft, gelacht, gejubelt – und Geschichte geschrieben.