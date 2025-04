Sportfreunde DJK Bühlerzell feiern die vorzeitige Meisterschaft

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Fabian Müller: Da wir ja schon vorzeitig - durch Siege gegen die direkten Konkurrenten - die Meisterschaft klar machen konnten, haben wir in Oberrot die Meisterschaft gefeiert. Nachdem wir dort standesgemäß paar Kästen vernichtet hatten, haben wir traditionell an Tankstellen angehalten und den Tag mit ein paar kühlen Blonden in der örtlichen Gaststätte ausklingen lassen.

Fabian Müller: Unser Saisonziel war, dass wir um die Meisterschaft mitspielen wollen. Dass es dann sogar für Platz 1 gereicht hat, habe ich mir vor der Saison nicht ausgerechnet.

FuPa: Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?

Fabian Müller: Nach den ersten Saisonspielen hat man einfach gemerkt, dass die Mannschaft bereit ist, alles füreinander und miteinander zu geben. Der Fokus auf den Titel war nach der Herbstmeisterschaft jederzeit spürbar.

FuPa: Welche Stärken gibt es in eurem Team?

Fabian Müller: Man merkte recht schnell, dass wir über unseren Kampfgeist und Willen die Spiele gewinnen können, hinzu kommt noch, dass viele erfahrene Spieler unser „jungen Wilden“ gut ergänzt haben. Zudem hatten wir eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung – und wer in der Reserve trainiert und fit ist, hat gute Chancen.

FuPa: Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?

Fabian Müller: Wir sind gerade bei der Planung unsere Meisterschaft Mitte Juni in Mallorca zu feiern. Wir möchten aber auch noch für alle, die keine Möglichkeit haben, mit nach Malle zu fliegen, ein kleines Zeltlager planen, um die Meisterschaft gebührend zu feiern.

FuPa: Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?

Fabian Müller: Die Kaderplanungen laufen aktuell schon, wir sind gerade noch dabei Gespräche – vor allem mit den älteren Spielern - zu führen, um diese auch für die neue Saison weiterhin zu binden. Abgänge sind aktuell noch keine bekannt.

FuPa: Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?

Fabian Müller: Wir sind aktuell gespannt, was es für neue Konstellationen für die Reserve ab der neuen Saison geben wird. Leider sterben die Reserve-Mannschaften aus und manche Vereine schaffen trotz SGM keine 2 Mannschaften zu stellen. Da sind wir sehr stolz, dass wir momentan in der Lage sind, ohne Probleme in der Breite 3 Mannschaften stellen zu können. Unser Ziel wird natürlich auch für die neue Runde sein, dass wir wieder versuchen werden, unter die ersten 3 Plätze zu kommen, am besten die Meisterschaft zu verteidigen. Das ist aber abhängig von der Konstellation. Es soll einfach so viel Spaß machen, wie diese Runde.