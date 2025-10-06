Sportfreunde-Coach Demircan nach 1:5: „War ein Klassenunterschied“

Mit einem starken Auftritt hat der Siegburger SV seine Heimschwäche in der Liga eindrucksvoll beendet und die Sportfreunde Düren mit 5:1 besiegt. Die Elf von Alexander Otto dominierte die Partie, traf durch Ojesanmi, Camara, Sai, Kuhbier und Hammouda und ließ nie Zweifel am Sieg aufkommen. Düren vergab selbst einen Elfmeter und musste am Ende die vierte Niederlage der Saison hinnehmen. Während Siegburg mit nun zwölf Punkten auf Platz drei klettert, steckt der Aufsteiger aus Düren weiter im Tabellenkeller fest.
Von Beginn an war Siegburg die spielbestimmende Mannschaft. Michael Ojesanmi brachte die Gastgeber nach 24 Minuten in Führung, Leo Camara erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (36.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Alexander Tackie-Sai für die vermeintliche Vorentscheidung (66.). Doch in dieser Phase ließen die Gastgeber auch Chancen der Sportfreunde zu. Tobias Frohn verkürzte auf 3:1 (78.), zuvor hatte Marc Wollersheim sogar die große Möglichkeit zum Anschluss vergeben, als er einen Foulelfmeter nur an den Pfosten setzte (69.). In der Schlussphase nutzte Siegburg die Räume und erhöhte durch Nico Kuhbier (84.) und Hussein Hammouda (90.+1) auf 5:1.
Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan erkannte die Überlegenheit des Gegners neidlos an: „Es gab so ein paar Schlüsselmomente, in Summe geht der Sieg komplett in Ordnung. Siegburg war mit Ball deutlich besser als wir. Das war schon ein Klassenunterschied, muss man sagen.“ Besonders ärgerlich aus seiner Sicht: „Das erste Tor und das zweite Tor sind die Knackpunkte im Spiel. Das ist einmal ein Einwurf vom Gegner, den wir absolut nicht zustellen. Das zweite Tor ist ein Freistoß für uns an der Mittellinie. Den passen wir zurück zum Torwart, der macht einen Fehlpass. Foulspiel von uns, und der Freistoß danach ist auch wieder drin.“
Demircan monierte vor allem die Vielzahl an einfachen Fehlern: „Die Art und Weise, wie wir mit dem Ball umgehen, vor allem die vermeidbaren Fehler, waren bei Siegburg vielleicht fünf bis zehn und bei uns sind es 90 bis 100 – davon 70 Fehlpässe. Natürlich habe ich nicht viel Mittelrheinliga-Erfahrung auf dem Platz und natürlich habe ich auch viele junge Spieler auf dem Platz. Und deswegen muss man sagen: Der Qualitätsunterschied ist einfach von der Landesliga zur Mittelrheinliga brutal. Das ist nicht nur eine Liga Unterschied, das fühlt sich an wie zwei oder drei.“