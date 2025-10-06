Sportfreunde-Coach Demircan nach 1:5: „War ein Klassenunterschied“

Blick nach vorn: Hennef als „Zwölf-Punkte-Spiel“

Trotz der klaren Niederlage hob Demircan den Einsatz seiner Mannschaft hervor: „Wir haben uns trotzdem nicht aufgegeben. Leider fällt unser 3:1 etwas zu spät für eine echte Wende.“ Doch er forderte auch Konsequenzen: „Wir werden jetzt auch eine härtere Gangart an den Tag legen. Alles, was nichts mit Sportfreunde zu tun hat, alles, was nichts mit Abstiegskampf zu tun hat, soll am Dienstag zu Hause bleiben. Wir müssen akribisch arbeiten.“ Schon das nächste Spiel sei richtungsweisend: „Nächste Woche kommt Hennef, ein absolutes Zwölf-Punkte-Spiel und absolut richtungsweisend. Das müssen wir gewinnen und so werden wir uns vorbereiten.“

Siegburg untermauerte mit einer reifen Leistung seine Ambitionen in der Spitzengruppe, während Aufsteiger Düren zeigte, dass der Anpassungsprozess an die Mittelrheinliga Zeit und harte Arbeit erfordert.