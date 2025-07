Sportfreunde Broekhuysen: Vier Treffer vom jungen Sturmduo

Allein schon wegen des Treffers von Christian Emmers hat sich für die rund 50 Fußballfreunde am Sonntag der Abstecher zum Heribert-Ramrath-Stadion gelohnt. Der Mittelfeldspieler des Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf brachte seine Mannschaft im Testspiel gegen den A-Ligisten 1. FC Kleve II in der 29. Minute mit einem satten Schuss in Führung – der Ball flatterte aus gut und gerne 30 Metern Distanz genau in den Winkel.