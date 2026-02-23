Sportfreunde Broekhuysen verschärfen die Lage der SGE Bedburg-Hau

Danach gestaltete die SGE Bedburg-Hau das Spiel offener und hatte eine bessere Torchance durch Niclas Pohle (37.), die er jedoch vergab. Kurz vor dem Pausenpfiff des nicht souverän wirkenden Schiedsrichters schlugen die Gäste noch zweimal effizient zu.

Zunächst verwertete Justin Theelen (41.) eine Vorlage von Sven van Bühren per Kopf zum 2:0. Sven van Bühren (43.) scheiterte an Maas, ehe Beterams (45.+1) nach einer Ecke von links völlig ungehindert zum 3:0 einköpfen konnte.

Trotz des eindeutigen Halbzeitstands war es eine zähe Angelegenheit. Beide Mannschaften konnten sich offensiv eigentlich kaum in Szene setzen. Sofort nach dem Wiederanpfiff setzte die SGE Bedburg-Hau die Broekhuysener unter Druck. Theo Panke scheiterte an SFB-Keeper Finn Bünnings, im Anschluss an der nachfolgenden Ecke schoss Fabio Dittrich knapp übers Tor.

Lars Peters (59.) brachte mit seinem Eigentor per Kopf nach einem Freistoß von Henrik Schümmer die SGE noch einmal heran, die den Druck weiter erhöhte, während die Gäste sich aufs Konterspiel verlegten.

In der 73. Minute belohnte erneut Beterams die Sportfreunde, als er mit einem unhaltbaren Schuss aus 16 Metern das 4:1 erzielte. Den Schlusspunkt gelang dem eingewechselten Stan Hesen (89.), der nach einer SGE-Ecke über drei Stationen das 5:1-Endergebnis herstellte.

„Das war nicht überragend, aber das Ergebnis zählt“

Nach dem Spiel sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke: „Das war nicht überragend, aber das Ergebnis zählt. Wir waren in der ersten Hälfte brutal effizient. Den Start in Hälfte zwei haben wir verpennt und zwei SGE-Chancen zugelassen. Dann haben wir die Kontrolle übernommen und abgezockt gespielt. Jetzt liegen zwei Englische Wochen mit dem Pokal- sowie Nachholspiel vor uns.“

SGE-Coach Bernard Alijaj resümierte das Spiel so: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben es verdient, mehr Tore zu schießen. Aber die Broekhuysener waren eiskalt und abgezockt. Wir haben über 70 Minuten gut gespielt, später waren wir müde. Wir müssen nun nach vorne schauen.“