Sportfreunde Broekhuysen verpassen ersten Auswärtssieg Gegen Blau-Weiß Dingden kommt Broekhuysen nur zu einem 2:2.

„Das war die stärkste Halbzeit, die wir bislang auf des Gegners Platz gespielt haben“, sagte Trainer Sebastian Clarke zum Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte. Zunächst ging der Gastgeber zwar bereits nach drei Minuten durch Jan-Niklas Haffke in Führung. Doch die Sportfreunde schüttelten sich nur kurz und gaben anschließend den Ton an. In der 15. Minute setzte sich Max Brusius auf dem rechten Flügel durch und bediente Torjäger Sven van Bühren, der zum 1:1 zur Stelle war. Nur sieben Minuten später der nächste gelungene Konter der Gäste. Diesmal betätigte sich van Bühren als Vorbereiter – seine Maßflanke verwertete Norman Kienapfel zum 2:1 für die Gäste. Wenig später vergab van Bühren die Großchance zum 3:1, ehe auf der anderen Seite Michael Leyking für den zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Ausgleich sorgte (36.). Vor dem Pausenpfiff tauchten Coen Aarts und Igor Puschenkow gefährlich im Dingdener Strafraum auf, doch es blieb beim 2:2. „Wir hätten mit einer Führung in die Kabine gehen müssen“, so Clarke.

Nach dem Seitenwechsel hatte BW Dingden leichte Vorteile. Doch vor gut 150 Zuschauern passierte lange nichts. Erst am Ende wurde es wieder turbulent. Zunächst scheiterte Stan Hesen aus kurzer Distanz am gegnerischen Torhüter (89.). Im Gegenzug traf ein Dingdener Angreifer den Pfosten – es blieb bei der gerechten Punkteteilung.