Sportfreunde Broekhuysen verlieren Testspiel Rheingold Emmerich gewinnt am Mittwochabend seinen Test. von RP / Christian Cadel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Broekhuysen haben ihren Test beim 1. FC Viersen verloren. – Foto: Markus Becker

Abseits des Voba-Cups haben zwei Bezirksligisten, die nicht am Vorbereitungsturnier teilnehmen, ihre Form überprüft. Die Sportfreunde Broekhuysen absolvierten ein Testspiel beim A-Ligisten 1. FC Viersen und verloren überraschend mit 1:2 (1:1). Die Sportfreunde führten in der 23. Minute nach einem Eigentor des Gastgebers. Die Viersener legten aber den Ausgleich nach und gingen ihrerseits durch ein Broekhuysener Eigentor mit 2:1 in Führung und gewannen die Partie.