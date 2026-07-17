 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Sportfreunde Broekhuysen verlieren Testspiel

Rheingold Emmerich gewinnt am Mittwochabend seinen Test.

von RP / Christian Cadel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Broekhuysen haben ihren Test beim 1. FC Viersen verloren.
Die Sportfreunde Broekhuysen haben ihren Test beim 1. FC Viersen verloren. – Foto: Markus Becker

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FC Viersen

Abseits des Voba-Cups haben zwei Bezirksligisten, die nicht am Vorbereitungsturnier teilnehmen, ihre Form überprüft. Die Sportfreunde Broekhuysen absolvierten ein Testspiel beim A-Ligisten 1. FC Viersen und verloren überraschend mit 1:2 (1:1). Die Sportfreunde führten in der 23. Minute nach einem Eigentor des Gastgebers. Die Viersener legten aber den Ausgleich nach und gingen ihrerseits durch ein Broekhuysener Eigentor mit 2:1 in Führung und gewannen die Partie.

Mi., 15.07.2026, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
0
1
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
1
Abpfiff

Der VfB Rheingold Emmerich, der als Aufsteiger besonders unter Beobachtung steht, setzte sich im Testspiel gegen den B-Ligisten SV Nütterden knapp mit 1:0 (0:0) durch. Siegtorschütze war Marvin Müller (63.). Das Testspiel des Kevelaerer SV gegen den SV Schottheide-Frasselt fiel am Mittwochabend aus.