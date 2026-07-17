Sportfreunde Broekhuysen verlieren Testspiel

Abseits des Voba-Cups haben zwei Bezirksligisten, die nicht am Vorbereitungsturnier teilnehmen, ihre Form überprüft. Die Sportfreunde Broekhuysen absolvierten ein Testspiel beim A-Ligisten 1. FC Viersen und verloren überraschend mit 1:2 (1:1). Die Sportfreunde führten in der 23. Minute nach einem Eigentor des Gastgebers. Die Viersener legten aber den Ausgleich nach und gingen ihrerseits durch ein Broekhuysener Eigentor mit 2:1 in Führung und gewannen die Partie.
Der VfB Rheingold Emmerich, der als Aufsteiger besonders unter Beobachtung steht, setzte sich im Testspiel gegen den B-Ligisten SV Nütterden knapp mit 1:0 (0:0) durch. Siegtorschütze war Marvin Müller (63.). Das Testspiel des Kevelaerer SV gegen den SV Schottheide-Frasselt fiel am Mittwochabend aus.