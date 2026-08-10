Sportfreunde Broekhuysen sind bereit für einen ganz großen Gegner

Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen darf weiter auf ein Traumlos im Niederrheinpokal hoffen. Die Mannschaft, die in der neuen Saison in der Gruppe 3 an den Start geht, schlug den TuS Xanten, früherer Ligarivale aus der Gruppe 4, am Ende souverän mit 5:2 (4:1) und hat sich damit für Runde zwei qualifiziert.
Der Broekhuysener Co-Trainer Philipp Venten, der seinen Chef Sebastian Clarke (Urlaub) vertrat, hatte auf der Bank nicht gerade viel Gesellschaft. „Die Mannschaft hat sich heute praktisch von alleine aufgestellt und unter diesen Umständen eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte Venten.
Die Sportfreunde zeigten sofort, dass sie sich für den Wettbewerb noch einiges vorgenommen haben. Der Gastgeber attackierte schon in der gegnerischen Hälfte, machte die Räume eng und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Das aggressive Pressing wurde bereits nach vier Minuten erstmals belohnt. Tobias Maaßen schaltete nach einem Ballgewinn schnell und traf zum 1:0. Broekhuysen blieb am Drücker und legte in der zwölften Minute nach, als Tom Beterams auf 2:0 erhöhte.
Die Heimmannschaft hatte das Geschehen komplett unter Kontrolle. Als Norman Schmitz in der 29. Minute das 3:0 markierte, wurden Erinnerungen an das jüngste Duell zwischen beiden Mannschaften wach. Anfang Februar hatten die Sportfreunde in der Meisterschaft den TuS Xanten mit 5:0 nach Hause geschickt.
Doch ganz so kampflos wollten sich die Gäste diesmal nicht geschlagen geben. David Epp ließ drei gegnerische Verteidiger stehen und verkürzte auf 1:3 (33.). Sportfreunde-Kapitän stellte noch vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wieder her (45.). In der zweiten Hälfte kam auf der Sportanlage „Op den Bökel“ zumindest noch einmal ein Hauch von Spannung auf. Der TuS Xanten ergriff jetzt die Initiative und wurde in der 62. Minute belohnt, als Norman Schmitz den Ball nach einem Schuss von Gerrit Jenowsky unglücklich zum 2:4 ins eigene Netz abfälschte.
Doch die Sportfreunde ließen sich von der Xantener Zwischenoffensive nicht lange beeindrucken und drängten auf die Entscheidung. Nachdem der Gastgeber bereits einige gute Gelegenheiten vergeben hatte, machte Maurice Horster in der 81. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand den Deckel drauf. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben gegen den Ball gut verteidigt, dadurch Räume geschaffen und waren vor dem Tor effizient“, sagte Philipp Venten nach dem Abpfiff.