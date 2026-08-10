Sportfreunde Broekhuysen sind bereit für einen ganz großen Gegner

Die Heimmannschaft hatte das Geschehen komplett unter Kontrolle. Als Norman Schmitz in der 29. Minute das 3:0 markierte, wurden Erinnerungen an das jüngste Duell zwischen beiden Mannschaften wach. Anfang Februar hatten die Sportfreunde in der Meisterschaft den TuS Xanten mit 5:0 nach Hause geschickt.

Doch ganz so kampflos wollten sich die Gäste diesmal nicht geschlagen geben. David Epp ließ drei gegnerische Verteidiger stehen und verkürzte auf 1:3 (33.). Sportfreunde-Kapitän stellte noch vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wieder her (45.). In der zweiten Hälfte kam auf der Sportanlage „Op den Bökel“ zumindest noch einmal ein Hauch von Spannung auf. Der TuS Xanten ergriff jetzt die Initiative und wurde in der 62. Minute belohnt, als Norman Schmitz den Ball nach einem Schuss von Gerrit Jenowsky unglücklich zum 2:4 ins eigene Netz abfälschte.

Maurice Horster macht den Deckel drauf