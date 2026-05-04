Sportfreunde Broekhuysen sichern sich Aufstiegsrunde

Broekhuysen gewinnt gegen Verfolger Twisteden – Foto: Pascal Derks

Für den Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen hat die Saison höchstwahrscheinlich noch ein Nachspiel. Mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Verfolger DJK Twisteden hat die Mannschaft für eine Vorentscheidung im Rennen um Platz zwei gesorgt, der zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde zur Landesliga berechtigt. Vier Spieltage vor Saison beträgt der Vorsprung auf die DJK sieben Punkte – diese Chance auf den Aufstieg werden sich die Sportfreunde nicht mehr nehmen lassen. Das gilt allerdings auch für den VfL Rhede, der nach dem 1:0 gegen den Kevelaerer SV mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle anführt.

Die Sportfreunde erwischten vor rund 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg den besseren Start und zeigten mehr Zug zum Tor, ohne sich zunächst klare Chancen zu erspielen. Das änderte sich in der 14. Minute. Einen Freistoß von der halbrechten Seite brachte Noah Thier gefährlich vor das Tor, wo Leon Peun zur 1:0-Führung vollendete. Die DJK Twisteden fand in der Folge besser ins Spiel, die Gästeabwehr blieb aber stabil und ließ kaum etwas zu. Auf der anderen Seite bot sich Thier nach 25 Minuten die große Chance zum 2:0, doch nach einer Hereingabe von Nick Ernst setze er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Kurz vor der Pause wurde es noch einmal hektisch: Nach einem Foulspiel von Stan Hesen an Niklas Heußen kam es zu einer kurzen Rudelbildung. Der Schiedsrichter beließ es jedoch bei einer gelben Karte.

"Ich hoffe, wir haben die schlechte Phase überwunden“

Nach dem Seitenwechsel startete Twisteden druckvoller. Der eingewechselte Alexander Swaghoven scheiterte mit einem Distanzschuss an der Querlatte, kurz darauf vergab Torben Schellenberg eine gute Einschussmöglichkeit. Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 69. Minute. Nach einem sehenswerten Spielzug schob Norman Schmitz zum 2:0 für Broekhuysen ein. Zwar bemühten sich die Gastgeber in der Schlussphase um den Anschlusstreffer, ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg der Gäste jedoch nicht mehr.