Die Sportfreunde Broekhuysen wollen die Rote Laterne wieder abgeben. – Foto: Arno Wirths

Sportfreunde Broekhuysen setzen auf den Heimvorteil gegen Sterkrade Schlusslicht will diesmal nicht leer ausgehen.

Am vergangenen Sonntag wanderte in der Landesliga die ungeliebte Rote Laterne vom Wachtendonker Sportpark „Laerheide“ zur Sportanlage „Op den Bökel“ nach Broekhuysen. Nach der 0:2-Niederlage beim SV Genc Osman Duisburg ist Neuling Sportfreunde Broekhuysen jetzt das Schlusslicht in der Klasse. Das Team von Spielertrainer Sebastian Clarke bot zwar eine respektable Vorstellung, ging am Ende aber wieder leer aus.

„Die Mannschaft hat sicherlich gezeigt, dass sie in der Liga mithalten kann. Aber das reicht eben noch nicht, um am Ende auch zu punkten. Wir müssen einfach noch mehr Entschlossenheit reinbringen, um uns am Ende auch einmal belohnen zu können“, sagt Sebastian Clarke. Der Coach setzt am Sonntag, 15 Uhr, im Spiel gegen die Spvgg Sterkrade-Nord auf den Heimvorteil, um nach drei Niederlagen in Folge wieder Zählbares auf die Habenseite zu bringen. Seiner Mannschaft kann Clarke, der weiterhin an einer Verletzung laboriert, auf dem Rasen dabei noch nicht helfen. „Ich hoffe, das sich die lange Liste unserer Langzeitverletzten nach und nach lichtet, damit wir wieder mehr Alternativen haben“, so der Coach der Sportfreunde.