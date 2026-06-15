Sportfreunde Broekhuysen sammeln viel Selbstvertrauen für Endspiel

Den Sportfreunden Broekhuysen würde am Mittwoch schon ein Remis zum Aufstieg genügen. – Foto: Markus Becker

Die Mannschaft macht in der Aufstiegsrunde zur Landesliga beim 5:0-Heimsieg gegen den SC Germania Reusrath ihre Hausaufgaben. Jetzt steht am Mittwoch das entscheidende Spiel an. Gastgeber RWE erwartet gegen die Sportfreunde wenigstens 1000 Fans.

Dem Team von Trainer Sebastian Clarke würde jetzt am Mittwoch, 19.30 Uhr, bei Rot-Weiss Essen II schon ein Remis reichen, um zum dritten Mal nach 2014 und 2022 den Sprung in die Landesliga zu schaffen. RWE II hatte zum Auftakt der Dreierrunde einen 3:0-Erfolg in Reusrath geschafft.

Die Sportfreunde Broekhuysen haben sich eine optimale Ausgangsposion für das entscheidende Spiel in der Aufstiegsrunde zur Landesliga verschafft. Der Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 4 gewann vor gut 200 Zuschauern das Heimspiel gegen den SC Germania Reusrath mit 5:0 (1:0) und bot eine überzeugende Leistung.

Sebastian Clarke weiß das Ergebnis richtig einzuordnen

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Clarke. Der Broekhuysener Coach, der sich das Duell der Kontrahenten vier Tage zuvor angesehen hatte, wusste das Ergebnis richtig einzuordnen. Seinem Team wurde die Aufgabe etwas leichter gemacht als RW Essen II. „Es war zu merken, dass es für Reusrath um nichts mehr ging. Die Mannschaft war nicht so giftig in den Zweikämpfen wie im ersten Spiel“, so Clarke.

Lediglich in der Anfangsphase wurde sein Team vor etwas größere Probleme gestellt. Das lag zum einen daran, dass der Gast da noch etwas energischer versuchte, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Zum anderen war den Sportfreunden auch eine gewisse Nervosität anzumerken. Dies legte sich nach wenigen Minuten aber.

Nach der Pause ist schnell alle Spannung aus dem Spiel

Der Gastgeber kam gegen den Vizemeister der Gruppe zwei, der in der regulären Saison lediglich zwei Partien verloren hatte, immer besser ins Spiel. Er verpasste es aber, schon vor der Pause für klare Verhältnisse zu sorgen, weil er im Abschluss noch die nötige Konsequenz vermissen ließ. So dauerte es bis zur 35. Minute, ehe Leon Peun die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen durch sein Führungstor wenigstens halbwegs ins rechte Licht rückte.

Nach der Pause war schnell alle Spannung raus aus der Partie. Erst erzielte Nick Ernst 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff das 2:0. „Dieses Tor hat beim Gegner den Stecker gezogen“, sagte Clarke. Dann handelte sich der Reusrather Nils Kaufmann, der erst drei Minuten zuvor die Gelbe Karte gesehen hatte, wegen eines ruppigen Einsteigens an der Mittellinie die Ampelkarte ein (62.).

Sportfreunde haben in Überzahl leichtes Spiel

Die Sportfreunde hatten in Überzahl fortan leichtes Spiel, zumal sich die Unaufmerksamkeiten beim Kontrahenten häuften. Nick Ernst avancierte mit seinen Toren Nummer zwei (71.) und drei (75.) zum Mann des Spiels. Nils Lachmann (77.) stellte mit dem dritten Broekhuysener Treffer innerhalb von sechs Minuten den Endstand her.

„Wir haben mit diesem Resultat das Maximum herausgeholt“, sagte Clarke. Schließlich muss RW Essen II das Endspiel am Mittwoch auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage an der Seu­mannstraße im Stadtteil Altenessen gewinnen, um zu schaffen, was von der Zweitvertretung des Drittligisten verlangt wird: der Sprung in die Landesliga.

Clarke: „Essen bleibt der Favorit“

Die Rollenverteilung hat sich für den Broekhuysener Coach aber nicht verändert. „Essen bleibt der Favorit. Die Mannschaft ist von der Qualität her besser besetzt. Doch wir haben heute gezeigt, dass wir ein sehr homogenes Team haben. Wir wollen ebenfalls aufsteigen. Doch für uns würde die Welt nicht untergehen, wenn es nicht klappt“, sagte der Coach.

Die Partie gegen Reusrath wurde von einigen Verantwortlichen von RWE, die am Mittwoch wenigstens 1000 Zuschauer erwarten, verfolgt. Sie erfuhren dabei, dass der Broekhuysener Spieler mit der Nummer 16, der durchaus Eindruck bei ihnen hinterlassen hatte, einen Bezug zu Rot-Weiss Essen hat. Ronny Ernst, Vater von Nick Ernst, spielte von 2002 bis 2005 an der Hafenstraße. Er stieg 2004 mit dem Traditionsklub in die Zweite Liga auf.

Sportfreunde Broekhuysen: Bünnings - Hünnekens, Peun, Lachmann (81. Belzek) - Theelen, Hünnekens, Agirman (70. Thier), Hesen, Hannaleck (81. Brüx) - Horster (90. Maaßen), Ernst (86. Beterams).

SC Germania Reusrath: M. Okicic - de Rubens, Tuncer, L. Okicic (53. Piatkowski), Luginger - Hinrichs (35. N. Kaufmann), Richter-Oldekop, Röper, Cserep (68. Adamek) - Degner (68. M. Kaufmann), Kouassi.