Sportfreunde Broekhuysen präsentieren sich viel zu harmlos

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Der VfL Rhede ist zurzeit das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Dabei tat der Tabellenführer im Grunde genommen am Sonntag nicht mehr als nötig, um den Verfolger Sportfreunde Broekhuysen mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg auf Distanz zu halten.

Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als ein erster Eckball in den Strafraum der Gäste segelte. Luca Schultze stieg hoch und ließ Sportfreunde-Keeper Finn Bünnings keine Abwehrchance – schon stand’s 1:0 für den Spitzenreiter.

Danach hatten die Gäste wesentlich mehr vom Spiel. „Mit der frühen Führung hat Rhede das sehr clever und abgeklärt gemacht. Die Mannschaft hat uns kommen und über weite Strecken spielen lassen. Aber wir waren leider nicht in der Lage, uns trotz der optischen Überlegenheit klare Chancen zu erarbeiten“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.

Folgerichtig bekamen die Zuschauer ein eher langweiliges Spiel geboten. Der Tabellenführer hielt den Gegner in der Regel gekonnt vom eigenen Strafraum weg, tat aber auf der anderen Seite so gut wie nichts dafür, um seine knappe Führung auszubauen. Und tat es schließlich doch. In der 77. Minute musste Finn Bünnings nach längerer Zeit einmal wieder eingreifen und wehrte einen Schuss von Ferhat Cavusman ab. Der Abpraller landete vor den Füßen von Leon Franken, der sich die Chance zum 2:0-Endstand nicht nehmen ließ.

Die Sportfreunde drängten zwar noch einmal auf den Anschlusstreffer, trafen aber weiterhin auf eine kompakte Rheder Abwehr und hatten einen jener Tag erwischt, an denen der Ball einfach nicht über die Linie. Das Spiel ließ Sebastian Clarke etwas ratlos zurück. „Auf der einen Seite hatte ich vom VfL Rhede etwas mehr erwartet. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass wir auf eine abgeklärte Spitzenmannschaft getroffen sind“, so der Sportfreunde-Coach. Seine Mannschaft fiel auf Rang vier zurück und hat schon acht Punkte Rückstand auf Platz eins.

SF Broekhuysen: Bünnings – Schmermas, Theelen (85. Peters), Peun, Hünnekens, Hesen (80. Lachmann), Hannaleck, Brock (60. Thier), Belzek, Ernst (65. Horster), van Bühren (80. Beterams).