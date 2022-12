Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen kann bisher zufrieden sein. – Foto: Maurice Ripkens

Sportfreunde Broekhuysen liegen voll im Soll Landesliga: Neuling aus Broekhuysen empfängt Arminia Klosterhardt.

Die Aufstiegseuphorie ist auch zu Beginn der Rückrunde beim Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen längst noch nicht verflogen. Getreu dem Motto „Bangemachen gilt nicht“ lehrt der Aufsteiger so manchem Spitzenteam das Fürchten. Beim Tabellenzweiten Mülheimer FC hat es am vergangenen Sonntag allerdings nicht ganz geklappt, der Gastgeber sicherte sich mit dem Siegtreffer zum 2:1-Endstand in der letzten Spielminute noch drei Zähler. „Die Niederlage ist ärgerlich, trotzdem nehmen wir daraus die positiven Dinge für die Begegnung gegen Arminia Klosterhardt mit“, betont Trainer Sebastian Clarke.

Erneut ist seine Mannschaft gegen ein Spitzenteam gefordert – die Arminia liefert sich aktuell mit Tabellenführer SV Scherpenberg und dem Mülheimer FC einen spannenden Dreikampf um die Meisterschaft. Bereits um 13 Uhr wird die Partie gegen die Gäste aus Oberhausen angepfiffen. „Wir haben die Anstoßzeit mit unserer zweiten Mannschaft getauscht, die spielen lieber auf Kunstrasen, mein Team bevorzugt den Naturrasen“, erklärt Sebastian Clarke. 13 ihrer bislang 15 Punkte haben die Sportfreunde in der Festung „Op den Bökel“ geholt – diese Heimstärke soll am Sonntag auch der Tabellendritte zu spüren bekommen. „Wir möchten die Winterpause in Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen verbringen. Im Moment liegen wir voll im Soll, vielleicht können wir am Sonntag da noch etwas drauflegen“, so Clarke.