Sportfreunde Broekhuysen lassen sich nicht aufhalten

Derby geht an Broekhuysen – Foto: Pascal Derks

Die Sportfreunde Broekhuysen haben eine hohe Hürde auf dem Weg in Richtung Landesliga genommen. Bei frühlingshaften Temperaturen gewann der Titelaspirant, der punktgleich mit dem VfL Rhede die Tabelle anführt (beide 48) das Nachbarschaftsduell beim Tabellenvierten Kevelaerer SV mit 1:0 (0:0).

Zum Geschehen auf dem Kunstrasenplatz: Rund 350 Zuschauer wollten das Derby verfolgen, in dem die Sportfreunde von Beginn an das Spielgeschehen an sich rissen und bereits in der frühen Anfangsphase erste Einschussmöglichkeiten durch Nils Hannaleck und Noah Thier ungenutzt ließen.

Kevelaers Trainer Patrick Znak befand nach dem Abpfiff, dass die erste Halbzeit an Broekhuysen ging, die zweite an seine Mannschaft – der Sieg der Gäste unter dem Strich aber verdient sei. Ähnlich sah es Gäste-Trainer Sebastian Clarke, der heilfroh war, nach anstrengenden zwei Wochen den knappen Sieg über die Zeit gebracht zu haben. Seine Mannschaft habe in der ersten Hälfte viel investiert und sich später gegen stärker werdende Gastgeber behaupten müssen.

Broekhuysen gab weiter den Takt vor, spielte strukturierter und hätte nach knapp 20 Minuten durch Justin Theelen die Führung erzielen können. Sein Schuss strich jedoch knapp am Pfosten vorbei. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie. Aktivitäten nach vorne durch die Hausherren blieben Mangelware, beide Mannschaften verzettelten sich zunehmend in Zweikämpfen im Mittelfeld.

Die ersten Zuschauer hatten schon den Weg zum Würstchengrill angetreten, als den mitgereisten Broekhuysener Fans der Torjubel im Hals stecken blieb: Nach einer flachen Hereingabe von Sven van Bühren rutschten gleich zwei Angreifer am Ball vorbei. Torlos ging es in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff bot sich dem Publikum ein etwas anderes Bild: Die Kevelaerer investierten mehr in die Partie und spielten deutlich offensiver. So dauerte es nur zehn Minuten, bis Maximilian Gastens die große Chance zur Führung vergab.

Und keine fünf Minuten später kam nach einem Eckstoß der Kevelaerer Kapitän Cedric Hacks frei im gegnerischen Strafraum zum Schuss. Marek Schaffers im Gästetor musste seine ganze Klasse beweisen, um den Rückstand zu verhindern. Das Tor des Tages fiel nach rund 70 Minuten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Hannaleck steil geschickt, spielte am Strafraum den Ball zum mitgelaufenen Maurice Horster, der aus spitzem Winkel den Ball durch die Beine von Keeper Ben-Luca Ingenfeld zur Broekhuysener Führung verwandelte.

Die Gastgeber drängten in der Folgezeit auf den Ausgleich, ohne allerdings den nötigen Druck aufbauen zu können. Die Sportfreunde Broekhuysen verteidigten kompakt und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Drei Minuten Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter an. Es wurde noch einmal hektisch, weil die Gäste Schwierigkeiten hatten, den Ball sauber zu klären. Auf der anderen Seite ließen die Kevelaerer jedoch die nötige Übersicht vermissen, um ihre Überlegenheit in einen Lucky Punch umzumünzen.