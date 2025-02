Sportfreunde Broekhuysen lassen keine Zweifel aufkommen

Im Hinspiel zwischen den Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen und SV Hönnepel-Niedermörmter hatten rund 100 Zuschauer Ende August auf der Sportanlage „Op den Bökel“ ein richtiges Spektakel gesehen. Beim 7:4-Heimsieg der Gastgeber hatte die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke bereits mit 5:0 in Führung gelegen – und es in der Folge doch noch einmal spannend gemacht. Innerhalb von 20 Minuten hatte der Landesliga-Absteiger aus Kalkar auf 4:5 verkürzt. Zwei späte Tore von Jan Teegelbeckers und Luca Schmermas bereiteten dem Spuk schließlich ein Ende.

Für das Rückspiel hatte Clarke schon im Vorfeld von seinen Spielern gefordert, ein ähnliches Aufbäumen des abgeschlagenen Tabellenletzten bereits im Keim zu ersticken. Gesagt, getan. In einer Hinsicht sollte sich die Geschichte allerdings wiederholen: Beim Auswärtssieg an der Düffelsmühle war die Clarke-Elf erneut sieben Mal vor dem gegnerischen Tor erfolgreich. Die vier Gegentreffer sparte man sich diesmal. „Wir haben die Pflichtaufgabe souverän erfüllt, mehr aber auch nicht“, sagte Clarke nach dem 7:0 (3:0).

Vor dem gegnerischen Tor dauerte es 20 Minuten, bis Norman Kienapfel gleich den ersten Fehler der SV Hö.-Nie. zum 1:0 nutzen konnte. Ein Doppelpack von Sven van Bühren (33., 43.) sorgte bereits zur Pause für klare Verhältnisse auf dem „Acker“ – zur Enttäuschung von Hö.-Nie.-Coach Nikolay Glouhtchev, der sich weitaus mehr erhofft hatte. „Anfangs standen wir hinten noch gut. Der erste Fehler führt dann gleich zu einem Gegentor. Es ist Woche für Woche das Gleiche. Nach dem 0:4 haben wir dann komplett die Ordnung verloren“, so Glouhtchev.

Der vierte Treffer der Gäste fiel nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Jan Teegelbeckers war zur Stelle. In der 75. Minute schnürte Sven van Bühren den Dreierpack. Zwei späte Tore von Tobias Maaßen (85.) und Hendrik Hünnekens (88.) machten es schließlich richtig deutlich. Schlüsse für die Rückrunde könne man jedoch noch nicht so recht ziehen, so Clarke, der dem Ergebnis nicht allzu viel Bedeutung beimessen wollte. „Nach so einem Spiel kann man nicht vollends zufrieden sein. Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können. Leider waren die Kräfteverhältnisse nicht so, wie man sie sich für die Liga wünscht.“

Die Sportfreunde möchten nach der durchwachsenen Hinrunde die Tabelle noch etwas aufhübschen. „Zu Beginn der Saison sind wir ganz schlecht reingekommen, zum Ende des Jahres wurde es besser. Stand jetzt sind wir noch nicht zufrieden und wollen das noch ein bisschen geraderücken. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Das wollen wir mitnehmen“, so Sebastian Clarke.