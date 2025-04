Die Sportfreunde Broekhuysen haben bei der DJK Twisteden gewonnen. – Foto: Jette Oster

Sportfreunde Broekhuysen jubeln in Twisteden Der Bezirksligist aus Broekhuysen bestätigt seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1.

Jan van de Meer, ehemaliger Torjäger und inzwischen Co-Trainer des Bezirksligisten DJK Twisteden, hatte die Mannschaft am Samstag zu seiner Hochzeit eingeladen. Am Abend zuvor kam aber auf dem Sportplatz am Hartjesweg noch keine Feierstimmung auf. Das Team musste im Nachbarschaftsduell mit den Sportfreunden Broekhuysen eine 1:3 (0:1)-Niederlage einstecken.

Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr DJK Twisteden Twisteden Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 1 3 Abpfiff Damit lieferte die DJK ein weiteres Beispiel für ihre Heimschwäche – in 13 Heimspielen hat sie gerade einmal zwölf Punkte geholt. Den Platz im gesicherten Mittelfeld hat das Team wiederum seiner Auswärtsstärke zu verdanken: In der Fremde hat sie bereits 18 Zähler geholt. Am Freitag endeten auch zwei Serien. Die DJK kassierte im neuen Jahr ihre erste Niederlage. Und nach fünf Unentschieden in den vergangenen Aufeinandertreffen beider Teams gab’s erstmals wieder einen Sieger.

Das Nachbarschaftsduell steht fast schon traditionell für hohen Unterhaltungswert. Auch diesmal sollten die Zuschauer nicht enttäuscht werden. Von der ersten Minute an gaben die Sportfreunde Vollgas, die Gastgeber bekamen zunächst kaum ein Bein auf den Kunstrasen. Die DJK brauchte gut zehn Minuten, um sich vom Druck etwas zu befreien, strahlte aber kaum Gefahr aus. Die Sportfreunde waren deutlich präsenter vor dem Tor und gingen nach 20 Minuten durch Sven van Bühren in Führung. Nach Chancen stand’s zur Pause 5:0 für die Gäste, die DJK verabschiedete sich mit einem schmeichelhaften 0:1 in die Kabine.