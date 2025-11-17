Die Sportfreunde Broekhuysen haben einen ganz wichtigen Erfolg eingefahren. – Foto: Cindy Jahn

Sportfreunde Broekhuysen im Stil eines Meisters Die Mannschaft rückt nach dem Erfolg bei Alemannia Pfalzdorf in der Gruppe vier der Bezirksliga bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter VfL Rhede ran. Ein unnötiger Platzverweis wirft den Gastgeber entscheidend zurück. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Broekhuysen Pfalzdorf

Die Sportfreunde Broekhuysen sind wieder mittendrin statt nur dabei im Rennen um den Titel in der Gruppe vier der Bezirksliga. Die Mannschaft hatte Anfang Oktober noch acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Rhede gehabt. Jetzt sind es nur noch zwei Zähler. Während der Tabellenzweite bei Alemannia Pfalzdorf einen 3:0 (1:0)-Erfolg schaffte, patzte der Ligaprimus VfL Rhede parallel. Er verlor überraschend das Heimspiel gegen den Neuling Viktoria Goch II mit 1:3.

Gestern, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 0 3 Abpfiff So leicht, wie es das Ergebnis auszusagen scheint, fiel den Sportfreunden die Aufgabe beim Rivalen aus dem Fußball-Kreis allerdings nicht. Alemannia Pfalzdorf war mit viel Engagement in der ersten Halbzeit durchaus ein Gegner auf Augenhöhe und hätte früh in Führung gehen können. Doch Christian Emmers köpfte den Ball in der vierten Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbei.

Der Tabellenzweite hatte zwar die bessere Spielanlage und etwas mehr Präzision in seinen Aktionen. Trotzdem hatten die Sportfreunde vor der Pause lange Probleme, den Gastgeber unter Druck zu setzen. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgehalten und den starken Gegner ein Stück weit neutralisiert“, so der Pfalzdorfer Coach Raphael Erps. Die Sportfreunde gerieten dann auf die Siegerstraße, weil sie, so Trainer Sebastian Clarke, „auch das nötige Spielglück hatten“. Das fing damit an, dass Maurice Horster zum günstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (43.). Das ging damit weiter, dass der Pfalzdorfer Dominik van Baal wenig später mit einem Kopfball nur die Latte traf (45.+1). Und das hörte damit auf, dass die Alemannia sich beim Versuch, das Blatt noch zu wenden, selbst viel Wind aus den Segeln nahm. Tom Janßen handelte sich in der 55. Minute eine unnötige Gelb-Rote Karte ein, weil er den Ball nach einem Freistoßpfiff weggeschossen hatte. Clarke: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt.“ Entscheidung in der Schlussphase