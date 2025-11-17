Sportfreunde Broekhuysen im Stil eines Meisters

Die Sportfreunde Broekhuysen sind wieder mittendrin statt nur dabei im Rennen um den Titel in der Gruppe vier der Bezirksliga. Die Mannschaft hatte Anfang Oktober noch acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Rhede gehabt. Jetzt sind es nur noch zwei Zähler. Während der Tabellenzweite bei Alemannia Pfalzdorf einen 3:0 (1:0)-Erfolg schaffte, patzte der Ligaprimus VfL Rhede parallel. Er verlor überraschend das Heimspiel gegen den Neuling Viktoria Goch II mit 1:3.
So leicht, wie es das Ergebnis auszusagen scheint, fiel den Sportfreunden die Aufgabe beim Rivalen aus dem Fußball-Kreis allerdings nicht. Alemannia Pfalzdorf war mit viel Engagement in der ersten Halbzeit durchaus ein Gegner auf Augenhöhe und hätte früh in Führung gehen können. Doch Christian Emmers köpfte den Ball in der vierten Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbei.
Der Tabellenzweite hatte zwar die bessere Spielanlage und etwas mehr Präzision in seinen Aktionen. Trotzdem hatten die Sportfreunde vor der Pause lange Probleme, den Gastgeber unter Druck zu setzen. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgehalten und den starken Gegner ein Stück weit neutralisiert“, so der Pfalzdorfer Coach Raphael Erps. Die Sportfreunde gerieten dann auf die Siegerstraße, weil sie, so Trainer Sebastian Clarke, „auch das nötige Spielglück hatten“. Das fing damit an, dass Maurice Horster zum günstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (43.). Das ging damit weiter, dass der Pfalzdorfer Dominik van Baal wenig später mit einem Kopfball nur die Latte traf (45.+1). Und das hörte damit auf, dass die Alemannia sich beim Versuch, das Blatt noch zu wenden, selbst viel Wind aus den Segeln nahm. Tom Janßen handelte sich in der 55. Minute eine unnötige Gelb-Rote Karte ein, weil er den Ball nach einem Freistoßpfiff weggeschossen hatte. Clarke: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt.“
Seine Mannschaft brauchte zwar einige Minuten, um sich in Überzahl zu sortieren und mehr Dominanz auszustrahlen. Sie hatte dann noch einmal Glück, als Torhüter Dominik Klein einen Schuss des Pfalzdorfers Luca Stratemann an die Latte lenkte (73.). Anschließend brachte die Mannschaft mit vielen jungen Akteuren das Spiel aber erstaunlich routiniert im Stile eines Titelanwärters nach Hause.
Sie ließ jetzt keine Konter des Gastgebers mehr zu und agierte in der Offensive noch druckvoller. Lars Peters (84.) und Noah Thier (87.) stellten den Endstand her. „Ich bin froh, dass wir diese schwere Aufgabe gegen einen unangenehmen Gegner so gut gelöst haben. Hier werden einige Teams noch Probleme bekommen“, sagte Clarke.
Erps bedauerte, dass sich die Kräfteverhältnisse wegen Janßens unüberlegter Aktion zum Nachteil seiner Mannschaft verändert hatten. „Nach dem Platzverweis war das Spiel so gut wie gelaufen. Schade, ich hätte diese Partie gerne mit elf Akteuren zu Ende gespielt, weil dann vielleicht etwas für uns drin gewesen wäre“, sagte der Pfalzdorfer Trainer.