Sportfreunde Broekhuysen hoffen auf Bonuspunkte Der Landesligist empfängt am Sonntag den Spitzenreiter SV Scherpenberg.

Es kommen harte Wochen auf den Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen zu. In den kommenden fünf Partien muss der Aufsteiger gegen vier der fünf momentan besten Teams antreten. Am Sonntag um 14.30 Uhr ist der Tabellenführer SV Scherpenberg zu Gast.

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage im jüngsten Spiel gegen den VfB Bottrop sind die Broekhuysener wieder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und sind damit der klare Außenseiter in der Partie gegen den Spitzenreiter. Überraschenderweise mussten die Scherpenberger in ihrem jüngsten Meisterschaftsspiel eine deutliche 1:4-Heimniederlage gegen BW Dingden einstecken. Der SVS wird wohl aufWiedergutmachung aus sein.

Die Gäste stellen mit 39 Toren die beste Offensive der Liga. Besonders die beiden Top-Stürmer Darius Strode und Maximilan Stellmach, die zusammen 22 Treffer erzielten, muss der Gastgeber am Sonntag im Auge haben. Trotz der Ausgangslage, ist man in Broekhuysen zuversichtlich. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch gegen starke Gegner mithalten können. Allerdings müssen wir uns gegenüber der jüngsten Begegnung deutlich steigern“, sagt Sebastian Clarke.

Zweimal trafen beide Mannschaften in der Bezirksliga-Saison 20015/16 schon einmal aufeinander, in beiden Spielen hatten die Broekhuysener das Nachsehen. Nach seiner fünften Gelben Karte wird Coen Aarts am Sonntag fehlen, Jan Teegelbeckers wird aufgrund einer Verletzung ebenfalls nicht dabei sein. Christoph Elspaß wird der Defensive weiter fehlen. Auch der Einsatz von Coach Sebastian Clarke, ein wichtiger Spieler in der Abwehr, ist noch ungewiss. „Im Moment ist es mit meiner Verletzung ein Auf und Ab, über einen Einsatz kann nur kurzfristig entschieden werden“, sagt Sebastian Clarke.