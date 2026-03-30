Sportfreunde Broekhuysen „gucken dumm aus der Wäsche“

Als bereits vieles für einen Broekhuysener Heimsieg sprach, brachte ein strittiger Elfmeterpfiff den SV Rindern zurück in die Partie. Nach einem Luftzweikampf zwischen Nils Lachmann und Max Janssen zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Janssen verwandelte den Strafstoß zum 3:4 (64.). Ein weiterer von ihm verwandelter Foulelfmeter (89.) sicherte dem SV Rindern schließlich noch das Remis.

„Der erste Elfmeter war absolut keiner. Bis dahin war von Rindern in der zweiten Halbzeit nichts zu sehen“, sagte Sebastian Clarke. Rinderns Coach Christian Roeskens konnte den Unmut seines Trainerkollegen ein wenig verstehen. „Den Elfmeter muss man nicht geben. Am Ende war es mit Sicherheit ein glücklicher Punktgewinn, aber auch den einen nehmen wir gerne mit“, so Roeskens.