Sportfreunde Broekhuysen „gucken dumm aus der Wäsche“

Die Sportfreunde Broekhuysen haben die Tabellenführung in der Bezirksliga verloren. Das Team von Trainer Sebastian Clarke lieferte allerdings beim 4:4 (1:2) gegen den SV Rindern ein regelrechtes Tor-Spektakel. Der eine Punkt reichte jedoch nicht, denn der Verfolger VfL Rhede setzte sich am Sonntag mit 2:1 bei der SV 08/29 Friedrichsfeld durch und übernahm damit die Tabellenspitze.
„Am Ende gucken wir dumm aus der Wäsche. Rindern hat vielleicht vier, fünf Mal aufs Tor geschossen. Von den vier Treffern waren zwei Elfmeter und einer ist nach einem Standard gefallen. Es ist extrem bitter, nur mit einem Punkt vom Platz zu gehen“, sagte Sebastian Clarke.
Beim ersten Eckstoß der Rinderner brachte Mika Winkler die Gäste in der 13. Minute in Führung. Die Antwort der Sportfreunde ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nick Ernst stellte nach Vorarbeit von Maurice Horster auf 1:1 (25.). Trotz einer insgesamt dominanten Vorstellung der Gastgeber war es kurz vor der Pause erneut Mika Winkler, der mit einem Schuss von der Sechzehnerkante zum 2:1 für Rindern traf (45.).
In der zweiten Hälfte ließen die Sportfreunde Broekhuysen dann ihr ganzes Können aufblitzen. Binnen zehn Minuten drehte das Spitzenteam einen 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Zunächst gelang Noah Thier Sekunden nach dem Wiederanpfiff der erneute Ausgleich (46.), anschließend war Nils Lachmann zweimal im Strafraum zur Stelle und schnürte einen Doppelpack (50., 55.).
Als bereits vieles für einen Broekhuysener Heimsieg sprach, brachte ein strittiger Elfmeterpfiff den SV Rindern zurück in die Partie. Nach einem Luftzweikampf zwischen Nils Lachmann und Max Janssen zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Janssen verwandelte den Strafstoß zum 3:4 (64.). Ein weiterer von ihm verwandelter Foulelfmeter (89.) sicherte dem SV Rindern schließlich noch das Remis.
„Der erste Elfmeter war absolut keiner. Bis dahin war von Rindern in der zweiten Halbzeit nichts zu sehen“, sagte Sebastian Clarke. Rinderns Coach Christian Roeskens konnte den Unmut seines Trainerkollegen ein wenig verstehen. „Den Elfmeter muss man nicht geben. Am Ende war es mit Sicherheit ein glücklicher Punktgewinn, aber auch den einen nehmen wir gerne mit“, so Roeskens.