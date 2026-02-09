Sportfreunde Broekhuysen feiern perfekten Bezirksliga-Spieltag

Bei den Sportfreunden Broekhuysen läuft es blendend. – Foto: Cindy Jahn

Es gibt manchmal diese Spieltage, die laufen wie gemalt für eine Mannschaft. Einen solchen hat am Sonntag Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen erlebt. Der Tabellenzweite wurde seiner Favoritenrolle gegen den abstiegsgefährdeten TuS Xanten mit einem 5:0 (2:0) gerecht – Hausaufgabe erledigt. Das kann man aber von der Konkurrenz im Kampf um den Titel und Relegationsplatz zwei nicht gerade behaupten. Tabellenführer VfL Rhede musste sich beim Schlusslicht SV Haldern mit einem 2:2 begnügen und hat damit nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde, die noch das Nachholspiel in Stenern in der Hinterhand haben. Und die DJK Twisteden leistete sich eine 2:3-Heimniederlage gegen Kellerkind TSV Weeze.

Gegen den TuS Xanten tat sich der Titelaspirant nur in der Anfangsphase etwas schwer. Das 1:0, das der aufgerückte Verteidiger Luca Schmermas in der 23. Minute erzielte, sollte sich als Knotenlöser erweisen. „Dieses Tor ist genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Anschließend ist das Spiel eindeutig in unsere Richtung gekippt“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke. Sein Team blieb am Drücker und bestimmte das Geschehen. Nick Ernst, der zu den auffälligsten Spielern auf dem Platz zählte, sorgte für den 2:0-Pausenstand (32.).

Broekhuysen dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Mannschaft, weshalb sie sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Landesliga machen darf. Die Sportfreunde hatten das Geschehen jederzeit im Griff. Sven van Bühren (46.), Dennis Belzek (58.) und der kurz zuvor eingewechselte Tom Beterams (80.) zurrten das 5:0 fest. „Natürlich nehmen wir die Ergebnisse der Konkurrenz zur Kenntnis, aber die Saison ist noch lang. Wir wollen ganz einfach die positive Energie, die wir zurzeit haben, mit in die nächsten Spiele nehmen“, so Clarke.