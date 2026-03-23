Sportfreunde Broekhuysen erkämpfen sich einen Punkt – trotz Unterzahl

Im direkten Gegenzug brachte Norman Schmitz den Tabellenführer in Führung, als er bei einem Halbfeld-Freistoß zur Stelle war (50.). Beinahe hätte das Team von Sebastian Clarke den Vorsprung in Unterzahl ausgebaut, doch Nils Lachmann scheiterte mit seinem Kopfball am Pfosten (67.). Auf der anderen Seite staubte Hamminkelns Felix Becker bei einem Freistoß zum Ausgleich ab (70.).

Der eingewechselte Noah Thier und Tom Beterams hatten in der Schlussphase beste Gelegenheiten, den Gästen die drei Punkte zu sichern, doch am Ende blieb es beim 1:1. „Mit ein bisschen Spielglück gewinnst du das Ding auch in Unterzahl. Aber mit all den Umständen muss man bei einer heimstarken Mannschaft wie dem Hamminkelner SV auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Sebastian Clarke.