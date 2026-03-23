Sportfreunde Broekhuysen erkämpfen sich einen Punkt – trotz Unterzahl

Die Sportfreunde Broekhuysen haben die Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt. Während der VfL Rhede den Abstiegskandidaten Westfalia Anholt mit 5:0 bezwang, sicherte sich der Spitzenreiter auswärts beim Tabellensechsten Hamminkelner SV immerhin ein Remis und hat weiterhin einen Zähler Vorsprung auf seinen Verfolger. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl reichte es am Ende zu einem 1:1 (0:0).
Die Aufgabe auf der anderen Rheinseite entpuppte sich schnell als Bewährungsprobe. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging es im zweiten Durchgang gleich von Beginn an heiß her: In der 47. Minute bekam der Hamminkelner SV nach der Notbremse von Justin Theelen einen Strafstoß zugesprochen. Weil der Schiedsrichter der Ansicht war, dass die Aktion nicht dem Ball galt, sah Theelen zudem die Rote Karte. Den Elfmeter von Leon Bender parierte Sportfreunde-Keeper Finn Bünnings – und bewahrte die Gäste damit vor einem Rückstand.
Im direkten Gegenzug brachte Norman Schmitz den Tabellenführer in Führung, als er bei einem Halbfeld-Freistoß zur Stelle war (50.). Beinahe hätte das Team von Sebastian Clarke den Vorsprung in Unterzahl ausgebaut, doch Nils Lachmann scheiterte mit seinem Kopfball am Pfosten (67.). Auf der anderen Seite staubte Hamminkelns Felix Becker bei einem Freistoß zum Ausgleich ab (70.).
Der eingewechselte Noah Thier und Tom Beterams hatten in der Schlussphase beste Gelegenheiten, den Gästen die drei Punkte zu sichern, doch am Ende blieb es beim 1:1. „Mit ein bisschen Spielglück gewinnst du das Ding auch in Unterzahl. Aber mit all den Umständen muss man bei einer heimstarken Mannschaft wie dem Hamminkelner SV auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Sebastian Clarke.