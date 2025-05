Sportfreunde Broekhuysen erkämpfen sich ein 2:2

Zweimal lag der Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen gegen den Abstiegskandidaten TSV Krefeld-Bockum zurück – und zweimal kam die Mannschaft um Trainer Sebastian Clarke zurück. Am Ende trennten sich beide Mannschaften auf der Sportanlage Op den Bökel mit 2:2 (0:0), was nach Ansicht des Sportfreunde-Trainers leistungsgerecht war.

Bockum tief im Abstiegskampf

Der TSV Krefeld-Bockum, der jeden Punkt im engen Abstiegskampf gebrauchen kann, ging keine fünf Minuten später erneut in Führung – mit kräftiger Unterstützung der Gastgeber-Defensive. Nach einem Stockfehler hatte erneut Christian Tönnißen (65.) leichtes Spiel und schnürte einen Doppelpack. Doch die Sportfreunde sollten kurz vor Schluss auch ein zweites Mal noch zurückkommen. Leon Peun (81.) traf nach einem schönen Spielzug per Kopf zum 2:2-Endstand.

Trotz des siebten Spiels in Serie ohne Niederlage erwartet Trainer Sebastian Clarke eine Leistungssteigerung am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den TuS Xanten. „Wir wollen bis zum Saisonende eine vernünftige Leistung abrufen und nicht unnötig in den Abstiegskampf eingreifen. Deshalb möchten wir in Xanten auch gewinnen und weiter in der Tabelle nach oben klettern“, so der Coach.

Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers (46. Bünnings) – Kienapfel (78. Schermas), Lachmann, Peters, Peun, Hesen (66. Weyers), Hünnekens, Thier (78. Theelen), Ernst (66. Hannaleck), Horster, van Bühren.