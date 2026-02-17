Sportfreunde Broekhuysen bezahlen Testspiel teuer

Starker Auftritt der SF gegen den Oberligisten. – Foto: Cindy Jahn

Und wie schon eine Woche zuvor beim 0:1 im Test gegen den ambitionierten Landesligisten SV Budberg zeigte seine Mannschaft, dass sie es auch mit höherklassigen Gegnern aufnehmen kann. Der SV Sonsbeck behauptete sich zwar am Freitagabend auf der Sportanlage Op den Bökel standesgemäß mit 4:0 (1:0). Doch nach dem Abpfiff waren sich alle Beteiligten einig, dass dieses Ergebnis viel zu hoch ausgefallen war.

„Wir haben uns von Anfang an nicht versteckt und den SV Sonsbeck immer wieder vor Probleme gestellt. Die ersten beiden Gegentore haben wir uns selbst reingelegt“, sagte Clarke. Beim 0:1, das Semih Güngör in der 32. Minute für die Gäste erzielte, hatte sich die Sportfreunde-Abwehr nach einer Ecke eine Art Sekundenschlaf gegönnt. Kurz zuvor hatte Angreifer Tom Beterams auf der anderen Seite um Haaresbreite den Broekhuysener Führungstreffer verpasst, als er nur die Unterkante der Latte traf.

Beim 0:2 in der 59. Minute profitierte der Sonsbecker Philip Pokora davon, dass Sportfreunde-Torhüter Marek Schaffers den Ball im Spielaufbau vertändelt hatte. „Dieses Gegentor nehme ich auch etwas auf meine Kappe, weil ich die Mannschaft aufgefordert hatte, vernünftig von hinten aufzubauen und den Ball nicht einfach wegzuschlagen“, so Clarke.

In der Schlussphase wurde es dann doch noch relativ deutlich. „Wir wurden etwas müde. Und mein Kollege hat speziell mit der Einwechslung von Klaus Keisers noch einmal richtig Qualität reingebracht. Da hat man dann schon den Klassenunterschied erkennen können“, sagte Clarke. Daniel Raul (72.) und der angesprochene Keisers (83.) trafen zum 4:0-Endstand für den SV Sonsbeck.

Das Testspiel könnte für die Sportfreunde Broekhuysen allerdings noch teuer werden. In der 35. Minute fasste sich Angreifer Nick Ernst, der beim Titelaspiranten zu den unverzichtbaren Leistungsträgern zählt, nach einem Sprint an den Oberschenkel und wurde sofort ausgewechselt. „Nick hat ein Ziehen in der Muskulatur verspürt. Ich hoffe, dass es sich nur um eine leichte Zerrung handelt. Aber das Pokalspiel am Donnerstag in Uedem und die Meisterschaftspartie am Sonntag bei der SGE Bedburg-Hau wird er in jedem Fall verpassen“, so Clarke.