Sportfreunde Broekhuysen bestätigen gute Form gegen SV Haldern

Im Spiel der Bezirksliga, Gruppe 4, gegen den SV Haldern setzte sich das Team von Spielertrainer Sebastian Clarke auf der heimischen Anlage an der holländischen Grenze mit 2:0 durch.

In der Anfangsphase der Partie brachte Nils Lachmann die Gastgeber bereits nach 20 Minuten in Führung. Broekhuysen kontrollierte über weite Strecken das Spiel, ließ in der Defensive kaum etwas zu und präsentierte sich erneut als kompakte Einheit. Der Gast von der anderen Rheinseite zeigte zwar Einsatz und Kampfgeist, blieb im Abschluss jedoch glücklos.

Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Nils Hannaleck mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.) für die endgültige Entscheidung und den 2:0-Endstand. Damit bauten die Sportfreunde ihr Punktekonto auf 22 Zähler aus und liegen nur noch fünf Punkte hinter Spitzenreiter VfL Rhede. Einmal mehr konnte sich der Gastgeber auf seine starke Defensive verlassen: erst zwölf Gegentore in elf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Für den SV Haldern hingegen wird die Lage am Tabellenende immer schwieriger. Mit nur fünf Punkten aus elf Partien und bislang lediglich zwölf erzielten Treffern fehlt es dem Team von Christian Böing vor allem an Durchschlagskraft im Angriff. Es war bereits die achte Niederlage in dieser Saison.

Kaltschnäuzigkeit muss besser werden

Böing hatte eine klare Meinung zu der erneuten Niederlage seiner Mannschaft: ,,Wir haben wieder mal die zwei, drei Fehler mehr gemacht als der Gegner, dass wird in dieser Spielklasse sofort bestraft", erklärte der Trainer. Unteranderem musste er mit ansehen, wie sein Team ein weiteres Standard Gegentor kassierte. Zum Abschluss fand Er folgende Worte: ,,Es fehlt uns vor dem Tor an Kaltschnäuzigkeit und in der Defensive liegt das Hauptproblem unsere Fehler abzustellen."

Am kommenden Sonntag, 14:30 Uhr gastieren die Sportfreunde Broekhuysen beim SV Borussia Veen, während der SV Haldern im Derby, 15:30 Uhr auf Westfalia Anholt trifft.