Sportfreunde Broekhuysen: Bereit für eine starke Rückrunde

Am vergangenen Wochenende musste der Tabellenzweite der Bezirksliga zunächst einmal tatenlos zusehen, wie die Konkurrenz im Titel- und Aufstiegsrennen ihre Hausaufgaben zum Rückrundenstart erledigt hat. Die für Freitagabend angesetzte Partie der Sportfreunde Broekhuysen beim TuS Stenern war wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes im Bocholter Stadtteil frühzeitig abgesagt worden. Zwei Tage später feierte Tabellenführer VfL Rhede einen 3:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Dingden II, Verfolger DJK Twisteden gewann mit 5:3 bei der SGE Bedburg-Hau.
Dafür lieferte am Dienstagabend ein Testspiel gegen den Landesligisten SV Budberg wertvolle Erkenntnisse. Die wichtigste: Die Sportfreunde sind gut drauf und offensichtlich für eine erfolgreiche Rückrunde gerüstet. „Man hat sehen können, wie ausgeglichen unser Kader besetzt ist. In der Halbzeit habe ich insgesamt acht Mal gewechselt. Das hat anschließend überhaupt nicht zu einem Leistungsabfall geführt“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke nach der 0:1 (0:1)-Niederlage.
Auf der Gegenseite bestrafte Landesliga-Toptorjäger Moritz Paul in der 23. Minute eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Broekhuysener Abwehr mit dem Tor des Abends. „Der Gegentreffer ist einer Phase gefallen, in der wir kurzzeitig das Spiel etwas aus der Hand gegeben hatten“, so Clarke. Auch nach dem Seitenwechsel lieferte seine Mannschaft eine überzeugende Vorstellung, die auf eine erfolgreiche Rückrunde in der Meisterschaft hoffen lässt. „Das war ein gelungener Test, der uns nach der Spielabsage geholfen hat, etwas im Rhythmus zu bleiben.
Am Sonntag wird’s für die Sportfreunde, die gute Chancen auf den dritten Landesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte besitzen, erstmals im neuen Jahr ernst. Am Sonntag stellt sich ab 15 Uhr der TuS Xanten auf der Sportanlage Op den Bökel vor, der zum Rückrundenauftakt mit einem 2:1 gegen Alemannia Pfalzdorf zumindest einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet hat. „Das Hinspiel in Xanten haben wir 1:2 verloren. Ich muss meine Mannschaft also nicht großartig warnen“, so Clarke.
SF Broekhuysen : Schaffers – Peters (46. Theelen), Peun, Schmermas (46. Brock), Schmitz (46. Belzek), Agirman (46. Lachmann), Hesen (46. Brüx), Hannaleck (46. Thier), Beterams (46. Ernst), Horster (46. Hünnekens), van Bühren.
