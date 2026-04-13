Sportfreunde Broekhuysen beenden die Kurzzeit-Krise

Nach zuvor drei sieglosen Meisterschaftsspielen in Folge ist Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Blau-Weiß Dingden II verkürzte der Tabellenzweite am Sonntag den Rückstand auf den VfL Rhede auf zwei Punkte. Der Tabellenführer musste sich parallel beim Abstiegskandidaten TuS Xanten mit einem 3:3 begnügen – deshalb gibt’s ab sofort wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft.
Torjäger Sven van Bühren, der am Ostermontag im Finale um den Kreispokal beim 1:2 gegen Viktoria Goch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, hätte seiner Mannschaft das Leben am Sonntag durchaus leichter machen können. Im ersten Durchgang ließ der Broekhuysener Angreifer gleich zwei Großchancen ungenutzt. Nach der Pause glänzte van Bühren dann als Vorlagengeber. In der 61. Minute behauptete er im Mittelfeld den Ball und spielte einen starken Steckpass auf den durchstartenden Nils Hannaleck, der mit seinem ersten Kontakt zur 1:0-Führung vollendete. „Das hat Sven super gemacht“, lobte Sportfreunde-Coach Sebastian Clarke.
In der Folge hatten die Gastgeber mehrfach die Chance zur Vorentscheidung, doch am Ende reichte auch der knappe Vorsprung zum Sieg. „Wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten, wäre der Nachmittag wesentlich entspannter verlaufen. In unserer Phase war es sehr wichtig, dass wir uns den Sieg am Ende erkämpft haben. Man hat in der zweiten Halbzeit gespürt, dass wir das Ding unbedingt gewinnen wollen“, sagte Clarke.
Bereits am Freitagabend geht das Rennen um die Meisterschaft in die nächste Runde. Während die Sportfreunde Broekhuysen ab 20 Uhr die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht SV Haldern lösen müssen, empfängt der VfL Rhede parallel die SGE Bedburg-Hau.