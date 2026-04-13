Sportfreunde Broekhuysen beenden die Kurzzeit-Krise

Torjäger Sven van Bühren, der am Ostermontag im Finale um den Kreispokal beim 1:2 gegen Viktoria Goch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, hätte seiner Mannschaft das Leben am Sonntag durchaus leichter machen können. Im ersten Durchgang ließ der Broekhuysener Angreifer gleich zwei Großchancen ungenutzt. Nach der Pause glänzte van Bühren dann als Vorlagengeber. In der 61. Minute behauptete er im Mittelfeld den Ball und spielte einen starken Steckpass auf den durchstartenden Nils Hannaleck, der mit seinem ersten Kontakt zur 1:0-Führung vollendete. „Das hat Sven super gemacht“, lobte Sportfreunde-Coach Sebastian Clarke.

In der Folge hatten die Gastgeber mehrfach die Chance zur Vorentscheidung, doch am Ende reichte auch der knappe Vorsprung zum Sieg. „Wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten, wäre der Nachmittag wesentlich entspannter verlaufen. In unserer Phase war es sehr wichtig, dass wir uns den Sieg am Ende erkämpft haben. Man hat in der zweiten Halbzeit gespürt, dass wir das Ding unbedingt gewinnen wollen“, sagte Clarke.