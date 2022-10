Sportfreunde Broekhuysen absolut chancenlos Fußball-Landesliga: 0:3-Niederlage im Duell der Aufsteiger beim VfB Bottrop.

Das war nichts. Landesligist Sportfreunde Broek­huysen war im Kellerduell beim VfB Bottrop in allen Belangen unterlegen und musste eine verdiente 0:3 (0:3)-Niederlage hinnehmen. „In der Abwehr hatten wir keinen Zugriff und waren viel zu weit weg von unseren Gegenspielern. Und wenn man ehrlich ist, haben wir in den kompletten 90 Minuten kein einziges Mal ernsthaft aufs gegnerische Tor geschossen“, sagte Spielertrainer Sebastian Clarke.

Vor allem den gegnerischen Mittelstürmer Fatih Candan bekamen die Gäste überhaupt nicht in den Griff. Der gebürtige Essener, der in seiner Laufbahn unter anderen schon für den türkischen Profi-Club Karabükspor, Viktoria Köln und Schalke 04 II auf Torejagd gegangen ist, war bester Mann auf dem Rasenplatz im Bottroper Jahn­stadion. Nach 14 Minuten brachte der 32-Jährige den Gastgeber, der sich mit seinem dritten Saisonsieg auf Platz neun verbesserte, in Führung. Sieben Minuten später bereitete Candan das 2:0 durch Frederick Ansah vor, ehe er das 3:0 wieder höchstpersönlich besorgte (42.) – damit war der Vergleich der beiden Aufsteiger bereits zur Pause entschieden.

Clarke hatte genug gesehen und wechselte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit ein. „Zu diesem Zeitpunkt ging es allerdings nur noch um Schadensbegrenzung“, sagte er. Wenigstens das gelang den Gästen, die sich eine Woche nach dem 2:1 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum wesentlich mehr erhofft hatten. Noch ist bei zwei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz für die Sportfreunde nichts verloren. „So wie in Bottrop dürfen wir uns allerdings nicht präsentieren. Darüber werde ich mit den Spielern ernsthaft reden“, so Clarke.