Sportfreunde Broekhuyfeiern einen fast schon sensationellen Kantersieg Der Aufsteiger aus Broekhuysen fegt den Tabellendritten Arminia Klosterhardt mit 6:0 vom Platz und überwintert auf Rang acht.

Was für ein sensationeller Jahresabschluss für den Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen. Mit 6:0 (2:0) setzte sich der Aufsteiger gegen die favorisierten Gäste von Arminia Klosterhardt durch. Der Tabellendritte aus Oberhausen hatte zuvor in sechs Auswärtsspielen gerade einmal vier Gegentore kassiert.

In einer sehr kampfbetonten Begegnung waren die Platzherren gleich zu Beginn sehr griffig, standen im Abwehrzentrum kompakt und setzten immer wieder Nadelstiche nach vorne. In der 26. Minute durften die rund 100 Anhänger auf der Sportanlage „Op den Bökel“ den Führungstreffer bejubeln, als Max Brusius einen direkten Freistoß verwandelte – Gästekeeper Lucas Goy war in dieser Szene absolut machtlos. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legten die Sportfreunde nach. Wieder war Brusius beteiligt, der im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Torjäger Igor Puschenkow ganz sicher.

Dennoch gaben sich die Gäste aus Klosterhardt nicht geschlagen, bissen sich aber an der sattelfesten Broek­huysener Abwehr die Zähne aus. In der Schlussphase wurde es bitter für den Tabellendritten. In der 70. Minute traf Yannis Weyers zum 4:0, sechs Minuten später durfte Puschenkow zum dritten Mal an diesem unterhaltsamen Nachmittag jubeln. Das halbe Dutzend machte Justin Theelen zwei Minuten vor dem Spielende voll. „Wir hatten heute eine Treffsicherheit wie zu besten Bezirksligazeiten. Wir sind jetzt über dem Strich und haben für das nächste Jahr eine gute Basis geschaffen“, so Clarke. Der Aufsteiger verabschiedet sich nach dem fünften Saisonsieg als Tabellenachter in die Winterpause (18 Punkte) und hat im Vergleich zur Konkurrenz im Abstiegskampf jetzt auch noch ein ausgezeichnetes Torverhältnis.

Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers – Elspaß, Frenzen, Weyers, van Bühren, Peun, Puschenkow (82. Hesen), Aarts, Teegelbeckers (72. Theelen), Kienapfel (85. Moorhead), Brusius (82. Hoffmann).