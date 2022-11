Sportfreunde Breitbrunn dank 3:1-Erfolg in Seeshaupt in Aufstiegsrunde

Die Sportfreunde Breitbrunn haben am letzten Spieltag noch die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Kreisklasse erreicht. Dank einer konzentrierten und kämpferischen Leistung gewann das Team von Trainer Sebastian Kolbeck am Ende völlig verdient mit 3:1. Goalgetter Basti Lemberger ebnete mit seinem Doppelpack nach der Halbzeit den Weg zur Aufstiegsrunde. Semi Sailer machte den Sieg perfekt. Die Vorzeichen vor dem letzten Spieltag in der A-Klasse Gruppe 6 für den SFB waren klar. Ein Sieg muss her, um noch unter die ersten drei in der Tabelle zu kommen und die Aufstiegsrunde zu erreichen. Durch die Niederlage gegen Herrsching setzten sich die Sportfreunde selbst unter Druck. Dementsprechend motiviert gingen die Breitbrunn in die Partie beim FC Seeshaupt, auf einem extrem schwer zu bespielenden Platz. Die Mannschaft war von Beginn an hellwach und zeigte sich in den Zweikämpfen enorm präsent. Nahezu jedes direkte Duell gewannen die Gäste und erarbeiteten sich so von Minute zu Minute richtig gute Möglichkeiten. "Die Mannschaft hat von der ersten Minute an den Kampf angenommen. Die Jungs wussten um was es geht und haben es von Beginn an in jeder Aktion gezeigt.", so SFB-Coach Kolbeck.









Samu Eisele hatte die ersten beiden großen Chancen für den SFB. Erst scheiterte der pfeilschnelle Stürmer am Keeper, wenig später schoss er aus kurzer Distanz über den Kasten. Kurz darauf boxte der Seeshaupter Keeper einen langen Ball auf Basti Lemberger vor dem Strafraum weg, der Unparteiische lies weiterlaufen obwohl es eine klare rote Karte gewesen wäre. Gegen Mitte der ersten Halbzeit wurde Lemberger im Strafraum zu Fall gebracht, auch hier blieb die Pfeife stumm und es hätte Elfmeter geben müssen. Von den Gastgebern kamen hauptsächlich lange Bälle, die kaum in nennenswerten Chancen mündeten. In der 30. Minute dann wieder eine riesen Möglichkeit für den SFB. Basti Lemberger setzte sich stark auf der rechten Seite durch und schoss das Spielgerät dann knapp im Sechzehner links am Tor vorbei.



Für Trainer Kolbeck und die etwa 30 mitgereisten Fans war der Chancenwucher kaum auszuhalten. "Ich muss zugeben, dass ich ordentlich gealtert bin in diesem Spiel. Was wir für Chancen vergeben haben, war brutal!", so der SFB-Coach. Kurz vor der Halbzeit dann gab es nochmal eine Mega-Chance für die Breitbrunner. Michi Wagner fasste sich aus 25 Metern halblinker Position ein Herz und drosch das Leder an das rechte Lattenkreuz - Wahnsinn! Dann war Pause in einem extrem umkämpften letzten Spiel. Die Sportfreunde waren das klar überlegene Team und hätten schon vor der Halbzeit mit drei oder vier Toren führen müssen, es blieb aber beim 0:0. Basti Lemberger erlöst SFB mit einem Doppelpack





Auch nach dem Pausentee lies sich die Truppe von Sebastian Kolbeck durch die vergebenen Chancen nicht verunsichern und war direkt wieder im Spiel. In der 47. Minute dann die Erlösung. Nach einem feinen Steckpass von Samu Eisele setzte sich Basti Lemberger gegen zwei Spieler durch und legte den Ball am Heimkeeper souverän vorbei ins Tor. Die Erleichterung bei Trainer, Spielern und Fans war enorm. Auch nach der Führung machte der SFB weiter Druck und wurde dafür belohnt. In der 62. Minute war es wieder Lemberger, der blitzschnell reagierte und nach Vorarbeit von Eisele den Ball überragend zum 2:0 über den Torhüter ins Eck lupfte. Mit seinen Saisontreffern 10 und 11 brachte der Stürmer sein Team auf den Weg in Richtung Aufstiegsrunde und sich selbst auf Platz zwei der Torjägerliste. Doch es wurde nochmal spannend. In der 74. Minute kam der FC Seeshaupt durch ein Freistoßtor nochmal auf 1:2 ran, doch wie die Sportfreunde darauf reagierten war extrem souverän.





Joker Semi Sailer macht den Deckel drauf - Großer Jubel beim SFB Auch nach dem Anschlusstreffer waren die SFB´ler enorm präsent in den Zweikämpfen und beruhigten das Spiel mit Ballbesitz und schönen Angriffen. Immer wieder rollten Angriffe auf das Seeshaupter Tor, richtig gute Chancen zum 3:1 gab es jedoch kaum. Am Ende dauerte es bis zur 88. Minute, bis die endgültige Entscheidung pro SFB fiel. Nach einer Ecke von der rechten Seite von Maxi Lemberger kam Semi Sailer schließlich zum Abschluss und setzte das Leder zum 3:1 in die Maschen. Der Deckel war drauf und der Schlusspfiff ertönte. Die Sportfreunde Breitbrunn gewinnen ihr Schicksalsspiel in Seeshaupt dank einer extrem starken Teamleistung und sichern sich noch den dritten Platz. Somit qualifiziert sich der Verein für die Aufstiegsrunde zur Kreisklasse.









Am Ende hätte es sich die Mannschaft auch leichter machen können. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Herrsching hat sich das Team selbst unter Druck gesetzt, aber wie in den Spielen gegen Bernried und Hechendorf kühlen Kopf bewahrt. "Die Mannschaft hat es sich absolut verdient. Wir hätten es schon deutlich früher klar machen können und haben es etwas spannend gemacht. Aber am Ende haben wir absolut verdient auf einen extrem scher zu bespielenden Platz gewonnen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und in der Aufstiegsrunde greifen wir wieder an.", so Kolbeck nach dem Spiel.