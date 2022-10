Die Sportfreunde Baumberg wollen jetzt eine Serie starten. – Foto: Patrik Otte

Sportfreunde Baumberg wollen Euphorie aus dem Derbysieg mitnehmen Am Sonntag sind die Sportfreunde beim Tabellenvorletzten FC Kray in Essen gefordert. Trainer Salah El Halimi will mit seinem Team eine Serie starten.

Als Derbysieger in die Woche zu starten, war für die Sportfreunde Baumberg natürlich eine besondere Genugtuung. Mit 3:1 hatten sich die Oberliga-Fußballer am vergangenen Samstag verdient gegen den Lokalrivalen 1. FC Monheim durchgesetzt. Die Zuversicht bei den Verantwortlichen der Mannschaft von der Sandstraße ist nun groß, die Euphorie mit in das nächste Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Essen beim FC Kray transportieren zu können. „So ein Erfolg kann noch einmal einen richtigen Schub geben“, betont SFB-Trainer Salah El Halimi.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 PUSH

Fünf Siege haben die Sportfreunde in den ersten 13 Partien gefeiert – allerdings nie zwei in Serie. „Wir haben die Hoffnung, uns jetzt in einen Flow zu spielen, konstant unsere Leistung zu bringen und vielleicht auch personell etwas mehr Glück zu haben“, sagt Baumbergs Trainer. Er ist froh, dass die Englischen Wochen überstanden sind. Ziel sei nun, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren und in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld abzusetzen. „Dann kommt auch die Leichtigkeit wieder.“ Ein Sonderlob für die vergangenen Wochen verteilte El Halimi an seinen Innenverteidiger Ben Harneid. Der Derby-Torschütze habe eine tolle Entwicklung genommen und sei auch gegen den FCM wieder zweikampfstärkster Spieler auf dem Rasen gewesen. „Er ist eine unverzichtbare Säule in unserer Abwehr geworden und macht es auch taktisch richtig stark“, schwärmt der Trainer. Deutlich weniger gut als für Harneid und die SFB läuft es indes beim FC Kray. Baumbergs nächster Gegner belegt mit erst acht Zählern den vorletzten Platz. Die Freude über das 5:0 im direkten Duell gegen Schlusslicht FSV Duisburg ist durch eine heftige 1:6-Pleite zuletzt beim TVD Velbert schnell verflogen. „Sie sind eine Wundertüte“, sagt El Halimi mit Blick auf die Essener, die dem Trainer zufolge jeden Gegner schlagen können, bei Gegentoren aber auch die Tendenz haben, einzubrechen.