Sportfreunde Baumberg verzichten auf Waldläufe Der Oberligist bereitet sich auf die Ende Januar beginnende Rückrunde vor. Samstag testet das Team gegen Kölns U23.

Eine Vorbereitung wie die jetzige hat Salah El Halimi in seiner Laufbahn noch nicht erlebt. Nur drei Wochen bleiben dem Trainer der Sportfreunde Baumberg, um sein Oberliga-Team auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Bereits am Sonntag, 29. Januar, 14.30 Uhr, geht es für seine Elf mit dem Nachholspiel beim FSV Duisburg weiter. „Das wird eine große Herausforderung“, sagt der Coach mit Blick auf die kurze Zeitspanne.

Mit den ersten Einheiten im neuen Jahr zeigt sich El Halimi indes zufrieden. Seine Spieler hätten die individuellen Trainingspläne gewissenhaft verfolgt. „Es freut mich, dass sie die Vorgaben so gut umgesetzt haben“, sagt er. Waldläufe seien daher nicht notwendig. „Dahingehend habe ich meine Philosophie in den letzten Jahren auch verändert. So lange alle mitziehen, können wir auch intensiv auf unserem Platz trainieren. Wenn ich aber sehe, dass geschludert oder geschummelt wird, müssen die Spieler leiden.“

An diesem Mittwoch hätte das erste Testspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf stattfinden sollen, doch der Gegner hat die Partie kurzfristig abgesagt. „Sie bekommen leider doch keine Mannschaft zusammen, da einige Spieler aus der U23 bei den Profis im Trainingslager in Marbella dabei sind“, erklärt El Halimi. Doch auch ohne den Vergleich mit dem Team aus der Landeshauptstadt treffen die Sportfreunde in den kommenden Wochen auf interessante Gegner. Los geht es am Samstag, 14. Januar, 14.30 Uhr, mit dem Spiel gegen die U23 des Bundesligisten 1. FC Köln auf der Bezirkssportanlage. Am darauffolgenden Samstag ist der starke Mittelrheinliga-Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel zu Gast an der Sandstraße. Anstoß ist um 14 Uhr. „Zudem suchen wir noch als Ersatz für das ausgefallene Düsseldorf-Spiel einen Gegner für den 17. Januar“, sagt El Halimi.

Drei Abgänge in Baumberg

Der Coach des Tabellensiebten muss für die Rückrunde auf drei Spieler verzichten. Eren Taskin (Hamborn 07), Murat Aydin und Shunta Onishi (beide Ziel unbekannt) haben die SFB in der Winterpause verlassen. Taskin hatte sich in der Sommervorbereitung schwer verletzt und keine Partie für Baumberg bestreiten können. Aydin hat neun Spiele für die Sportfreunde absolviert (kein Tor), Onishi war zweimal in zwölf Einsätzen erfolgreich. „Wir halten Augen und Ohren offen“, sagt El Halimi mit Blick auf potenzielle Zugänge. Zwingenden Bedarf für neue Spieler sieht er trotz der Abgänge aber nicht. Lediglich für die Torhüterposition sucht der Klub noch nach einem Ersatz, da Eric Klaas verletzungsbedingt erst kommende Saison wieder einsteigen können wird. Zudem hat Torwarttrainer Umut Karakas eine neue Aufgabe übernommen. Für ihn wird ebenfalls ein Nachfolger gesucht.