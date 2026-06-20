Sportfreunde Baumberg verpflichten Drittliga-erfahrenen Angreifer

Einen starken Transfer haben die Sportfreunde Baumberg für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein eingetütet. Mit Ernesto Carratala-Jiménez haben sie einen Drittliga-erfahrenen Angreifer unter Vertrag genommen, der im europäischen Ausland auch schon in der ersten Liga gespielt hat. Als "sehr spannenden Offensivspieler" bezeichnete SFB-Coach Salah El Halimi seinen jüngsten Zugang.
Mit 26 Jahren ist Ernesto Carratala-Jiménez im besten Fußballeralter. Der Offensivmann verstärkt zur neuen Spielzeit die Sportfreunde in der Oberliga. Zuletzt stand er beim FC Hertha Zehlendorf in der NOFV-Oberliga Nordost unter Vertrag. Der in Halle an der Saale geborene Angreifer kam schon früh an den Mittelrhein. Bei der SV Deutz 05 durchlief er mehrere Jugendmannschaften, ehe Viktoria Köln auf den jungen Stürmer aufmerksam wurde. Nach guten Leistungen in der zweiten Mannschaft feierte er im Jahr 2019 sein Debüt in der 3. Liga. Im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim stand er ebenso auf dem Platz, wie auch im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München.
Zur Rückrunde wurde er von der Viktoria in die Regionalliga West zum SV Bergisch Gladbach verliehen. Über den FC Hennef führte ihn sein Weg schließlich in die erste Liga nach Luxemburg. Für Victoria Rosport lief er drei Jahre lang auf und erzielte in dieser Zeit 21 Treffer. Im vergangenen Sommer zog es ihn in die Hauptstadt, die er nach nur einem Jahr und einem Einsatz wieder verlässt. Nun will der schnelle Außenbahnspieler nach einem berufsbedingten Umzug nach Köln in Baumberg neu durchstarten.
"Tico bringt viel Tempo mit und kann sowohl über beide Außenbahnen als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Seine größten Stärken liegen im Eins-gegen-Eins, seinem Zug zum Tor und seiner Unberechenbarkeit. Er kann auf beiden Seiten durchbrechen und macht es Gegenspielern dadurch extrem schwer, sich auf ihn einzustellen. Besonders gefallen hat uns seine Art, Fußball zu spielen. Er bringt diesen Straßenfußballer-Instinkt mit, sucht Lösungen, die nicht jeder sieht, und hat den Mut, auch mal etwas Außergewöhnliches zu versuchen. Mit seinem Tempo, seiner Kreativität und seiner lockeren Art wird er unserem Offensivspiel eine andere Note geben und uns noch schwerer ausrechenbar machen. Dazu ist er ein positiver Typ, der sehr gut in die Mannschaft passt. Wir freuen uns, dass Tico jetzt Teil unseres Teams ist und sind überzeugt, dass die Zuschauer viel Freude an seiner Spielweise haben werden", sagt El Halimi in den Vereinsmedien.
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