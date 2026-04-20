Sportfreunde Baumberg verpassen Befreiungsschlag im Abstiegskampf Die Sportfreunde Baumberg warten seit sieben Spielen auf einen Sieg und stehen auf einem Abstiegsplatz. Doch Trainer Salah El Halimi sieht Licht am Ende des Tunnels. von RP / loy · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Baumberg verpassen den Befreiungsschlag – Foto: David Zimmer

Die Sportfreunde Baumberg haben den ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein verpasst. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Kleve kam die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi nur zu einem torlosen Unentschieden. Immerhin war es der erste Punktgewinn nach zuletzt fünf verlorenen Spielen in Folge.

„Wir hätten uns belohnen können und hatten die besseren Chancen. So ist es zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig“, sagte El Halimi nachher. „Das ist schade und ärgerlich. Wir hatten uns einen Sieg vorgenommen.“ Zumal die Personalprobleme diesmal kurzfristig zugeschlagen hatten: Robin Hömig musste nach einem Schlag auf die Wade im Training nach dem Aufwärmen passen. Auch für Simone Lo Castro, den El Halimi unter der Woche mit Bundesliga-Shootingstar Said El Mala verglichen hatte, reichte es kurzfristig nicht für einen Einsatz in der Startelf. Immerhin feierte Timo Hölscher sein Comeback, auch der fragliche Louis Klotz konnte spielen. Nach acht Minuten hatte Haruto Idoguchi dann auch die erste gute Chance für die Baumberger, dessen Schuss konnte Kleves Keeper Ahmet Taner zur Ecke parieren. Sieben Minuten später hatte Burak Gencal die Möglichkeit zur Führung, traf jedoch freistehend gegen Taner nur den Mann. Weitere sieben Minuten später köpfte Enis Vila einen Freistoß von Louis Klotz nur knapp am Klever Kasten vorbei, ehe es zur vielleicht spielentscheidenden Szene kam.

Spielentscheidende Szene: ein nichtgegebener Elfmeter In der 23. Minute lief Idoguchi am Torwart vorbei, wurde von diesem getroffen, aber versuchte, den Ball ins Tor schießen. Es gelang ihm jedoch nicht. „Es ist mir unerklärlich, warum das nicht gepfiffen wurde“, haderte El Halimi. Baumberg hätte einen Elfmeter bekommen müssen, zudem Taner den Platzverweis. „Der Linienrichter sagte zu mir, dass er ja weiterläuft und dann plump fällt. Ich finde es schade, dass man den Spieler bestraft, wenn er noch versucht weiterzumachen. Er ist aber sichtlich ins Straucheln geraten. Und somit ist es ein Foul.“ Von Kleve war in der ersten Hälfte wenig zu sehen. Torrückkehrer Daniel Schwabke musste außer einem Freistoß nichts parieren. „Wir hatten das Spiel gut im Griff und haben den Gegner gut laufen lassen“, fand El Halimi. „Bei den guten Chancen musst du in so einem Spiel aber irgendwie ein Tor erzielen.“