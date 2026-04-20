Sportfreunde Baumberg verpassen Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Die Sportfreunde Baumberg haben den ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein verpasst. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Kleve kam die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi nur zu einem torlosen Unentschieden. Immerhin war es der erste Punktgewinn nach zuletzt fünf verlorenen Spielen in Folge.
„Wir hätten uns belohnen können und hatten die besseren Chancen. So ist es zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig“, sagte El Halimi nachher. „Das ist schade und ärgerlich. Wir hatten uns einen Sieg vorgenommen.“ Zumal die Personalprobleme diesmal kurzfristig zugeschlagen hatten: Robin Hömig musste nach einem Schlag auf die Wade im Training nach dem Aufwärmen passen. Auch für Simone Lo Castro, den El Halimi unter der Woche mit Bundesliga-Shootingstar Said El Mala verglichen hatte, reichte es kurzfristig nicht für einen Einsatz in der Startelf. Immerhin feierte Timo Hölscher sein Comeback, auch der fragliche Louis Klotz konnte spielen.
Nach acht Minuten hatte Haruto Idoguchi dann auch die erste gute Chance für die Baumberger, dessen Schuss konnte Kleves Keeper Ahmet Taner zur Ecke parieren. Sieben Minuten später hatte Burak Gencal die Möglichkeit zur Führung, traf jedoch freistehend gegen Taner nur den Mann. Weitere sieben Minuten später köpfte Enis Vila einen Freistoß von Louis Klotz nur knapp am Klever Kasten vorbei, ehe es zur vielleicht spielentscheidenden Szene kam.
In der 23. Minute lief Idoguchi am Torwart vorbei, wurde von diesem getroffen, aber versuchte, den Ball ins Tor schießen. Es gelang ihm jedoch nicht. „Es ist mir unerklärlich, warum das nicht gepfiffen wurde“, haderte El Halimi. Baumberg hätte einen Elfmeter bekommen müssen, zudem Taner den Platzverweis. „Der Linienrichter sagte zu mir, dass er ja weiterläuft und dann plump fällt. Ich finde es schade, dass man den Spieler bestraft, wenn er noch versucht weiterzumachen. Er ist aber sichtlich ins Straucheln geraten. Und somit ist es ein Foul.“
Von Kleve war in der ersten Hälfte wenig zu sehen. Torrückkehrer Daniel Schwabke musste außer einem Freistoß nichts parieren. „Wir hatten das Spiel gut im Griff und haben den Gegner gut laufen lassen“, fand El Halimi. „Bei den guten Chancen musst du in so einem Spiel aber irgendwie ein Tor erzielen.“
Dies gelang auch in der zweiten Hälfte nicht. Kleve verteidigte noch kompakter, die Baumberger konnten jedoch keine entscheidende Lücke finden. Kurz nach seiner Einwechslung in der 60. Minute hatte Lo Castro noch einen Abschluss aus halbrechter Position, der links am Tor vorbeiging. Zudem setzte Batuhan Özden einen Schuss von der anderen Seite lang rechts daneben. Kleve hingegen war nur einmal bei einem Einwurf an den Fünfer gefährlich. Und so blieb es bei diesem torlosen Remis.
Nach dem siebten nicht gewonnenen Spiel in Serie stehen die Sportfreunde somit weiter auf dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings ist die Tabelle extrem eng. Platz acht, den die Baumberger zum Ende der Hinrunde innehatten, ist nur sieben Punkte entfernt. In den nächsten Wochen kann El Halimi voraussichtlich auch wieder auf seine Offensivkräfte wie Hömig, Lo Castro und Farhan Ghaznawi zurückgreifen. Es ist also Licht am Ende des Tunnels. „Wir ärgern uns selber, dass wir in dieser Situation sind. Aber ich habe schon vor dem Spiel gesagt: Ein Sieg wäre nicht der Klassenerhalt, eine Niederlage nicht der Abstieg.“ Nach der 2:8-Niederlage in Schonnebeck war es für El Halimi ein erster Schritt und eine gute Basis, was die Defensive angeht. „Vorne fehlt uns die Durchschlagskraft, weil uns die entsprechenden Spieler nicht zur Verfügung stehen. Wenn wir noch einen Ticken aggressiver nach vorne werden, geht noch mehr. Die Chancen haben wir uns erspielt, wir brauchen davon aber zu viele, um ein Tor zu erzielen. Ich hoffe, dass dieser Knoten bald platzt.“
Vielleicht ja auch schon beim TSV Meerbusch, wohin es für die Baumberger am nächsten Sonntag geht. El Halimi über den kommenden Gegner: „Die haben sich mega gefangen. Das wird keine einfache Geschichte. Wir müssen zusehen, dass wir die Punkte irgendwie holen, egal wie.“